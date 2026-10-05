Consulta las fechas clave del calendario electoral tras el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre

A primera hora de este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes y el adelanto electoral al 29 de noviembre después de que el Congreso rechazara el pasado viernes los dos decretos de vivienda. Las nuevas Cortes Generales, integradas por el Congreso de los Diputados y el Senado, se constituirán el 23 de diciembre.

Con la convocatoria este martes del decreto de convocatoria de las elecciones generales, se pone en marcha el calendario electoral que concluirá con la constitución de las Cortes Generales y que tiene hitos destacados como los plazos para comunicar coaliciones electorales y para presentar las candidaturas al Congreso y al Senado.

Fechas clave del calendario electoral