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Consulta las fechas clave del calendario electoral tras el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre

Surgen muchas dudas relacionadas con plazos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre que Pedro Sánchez ha adelantado este lunes. Consulta aquí todas las fechas clave del calendario electoral.

(Foto de ARCHIVO)Papeletas electorales a disposición de los electores en el Ayuntamiento de Zaragoza, el mayor colegio electoral de la Comunidad en este 8F, día de las elecciones autonómicas en Aragón.EUROPA PRESS08/02/2026

Fechas clave del calendario electoral | EUROPAPRESS

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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A primera hora de este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes y el adelanto electoral al 29 de noviembre después de que el Congreso rechazara el pasado viernes los dos decretos de vivienda. Las nuevas Cortes Generales, integradas por el Congreso de los Diputados y el Senado, se constituirán el 23 de diciembre.

Con la convocatoria este martes del decreto de convocatoria de las elecciones generales, se pone en marcha el calendario electoral que concluirá con la constitución de las Cortes Generales y que tiene hitos destacados como los plazos para comunicar coaliciones electorales y para presentar las candidaturas al Congreso y al Senado.

Fechas clave del calendario electoral

  • 6 de octubre: se lleva a cabo la publicación del decreto de convocatoria de elecciones y de disolución de las Cortes, de manera que arranca el periodo electoral. Esto supone, entre otras cosas, la prohibición de celebrar actos de inauguración y difundir propaganda institucional. Se abre también el plazo para solicitar el voto por correo y para pedir el voto desde el extranjero
  • Entre el 6 y el 11 de octubre: el Ministerio de Hacienda tendrá que publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden ministerial que fije el límite máximo de gasto de campaña y que actualice las subvenciones que abonará el Estado a los partidos por cada voto y escaño obtenido en las elecciones del 29 de noviembre.
  • 16 de octubre: Los partidos políticos deben comunicar sus coaliciones electorales desde la convocatoria hasta las doce de la noche del 16 de octubre.
  • 26 de octubre: entre el 21 y el 26 de octubre, los partidos, coaliciones o agrupaciones electorales tendrán que presentar en las juntas electorales provinciales sus candidaturas al Congreso y al Senado.
  • 28 de octubre: las listas presentadas al Congreso y al Senado se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero aún no son las definitivas, puesto que se abre un plazo de subsanación de errores y para solventar impugnaciones.
  • 3 de noviembre: El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará ya las candidaturas proclamadas por las juntas provinciales, una vez revisadas y, en su caso, corregidas.
  • 13 de noviembre: a las cero horas del viernes 13 de noviembre arrancará la campaña electoral, que concluirá a las doce de la noche del viernes 27.
  • 23 de noviembre: último día para publicar encuestas electorales.
  • 28 de noviembre: jornada de reflexión, este día se prohíbe hacer actos de campaña.
  • 29 de noviembre: jornada electoral en la que estarán llamados a las urnas más de 37 millones de españoles.
  • 3 de diciembre: primer día de plazo para que en las distintas juntas provinciales se proceda al escrutinio de los votos de las elecciones generales, sumando el recuento que se hizo el domingo en los colegios electorales con los votos emitidos desde el extranjero por parte de losinscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Ese recuento definitivo deberá haber acabado esa semana.
  • A mediados de diciembre se celebrará la sesión constitutiva de las Cortes Generales, una vez resueltos todos los recursos y proclamados los resultados. La fecha concreta se fijará en el decreto de convocatoria de elecciones que apruebe este lunes el Consejo de Ministros. Ese día tomarán posesión los parlamentarios elegidos y habrá que votar a los miembros de las dos Mesas, incluyendo sus presidentes.
  • Cinco días después se constituirán los grupos parlamentarios y, con ello, se pondrá fecha a la ronda de consultas en el Palacio de la Zarzuela para que el Rey escuche a los líderes de los partidos con el fin de encargar la investidura al que tenga más apoyos.
  • Esa sesión de investidura no se calcula antes de enero.

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