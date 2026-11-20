La campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre se vive en la calle, pero también se vive en las redes sociales y el 'cara a cara' no iba a ser menos. De la mano De Demócrata hacemos una radiografía de cómo reaccionaron los espectadores en el espacio virtual. En total se analizan 42.053 publicaciones entre X, TikTok e Instagram.

Feijóo se mostró más agresivo durante el debate, no dudó en interrumpir en cualquier momento. Sánchez se mantuvo más sosegado, echando en cara a su interlocutor que no le dejaba hablar.

El debate contó con cinco bloques temáticos: vivienda; economía y fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior. Y por sorteo se decidió también quien abría y cerraba el debate, lo inició el candidato popular y lo cerró el socialista.

Cada uno de estos minutos se vivió de manera intensa en las redes sociales. El gráfico recoge el minuto y resultado de los momentos clave de todo el debate. Mientras el candidato socialista recaba opiniones divididas en el previo, el popular encaja una mala acogida. Sin embargo, desde las 22:10 horas la tendencia se invierte y Feijóo comienza a subir en la gráfica al contrario que Pedro Sánchez que no vuelve a posicionarse por encima en todo el cara a cara. Aún con esto la acogida de ambos no es demasiado optimista.

A las 22:07 horas Pedro Sánchez afirmaba: "España goza hoy de unos resultados económicos, sociales y medioambientales como hace décadas" y este fue su intervención con mayor número de interacciones, un total de 3.988. Cuatro minutos después se producía el punto de inflexión que mejoraba la acogida de las declaraciones de Feijóo. Concretamente el candidato afirmaba en ese momento "hemos aprobado un plan estatal de vivienda de 7.000 millones de euros" con un total de 10.142 interacciones.

Si nos fijamos en las afirmaciones que más debate generaron en las redes, vuelve a ser Feijóo en el bloque de vivienda el que encabeza el ránking. A las 22:08 horas Feijóo le reprochaba a Sánchez que "cuando uno no es responsable de nada, es un irresponsable". Esa frase propició 18.702 interacciones de las cuales el 70% fueron en contra de lo dicho por el candidato. Si buscamos la intervención que más ruido generó en redes del candidato socialista entonces nos situamos en las 22:10 horas cuando el presidente dice: "Hemos aprobado un plan estatal de vivienda de 7.000 millones de euros". Con 10.142 interacciones de las cuales el 79% fueron contrarias al candidato.

La publicación de oro

La publicación de oro del 'cara a cara' no tuvo lugar durante el propio debate sino una vez finalizado. Fue en TikTok y desde la cuenta oficial del PP. El mensaje de "🤫🤫🤫 #FeijóoGana #SanchezMiente #CaraACara26" cosechó 106.069 interacciones ganando en cualquiera de las tres redes sociales analizadas.

Si ya nos fijamos en las cuentas oficiales de los candidatos vemos que ambos hicieron su valoración de lo vivido con pocos minutos de diferencia. En X, Feijóo consigue la publicación con más interacciones mientras que comentarios de Sánchez se impusieron en TikTok e Instagram.

El mejor y peor momento de cada uno

El mejor momento del debate de Pedro Sánchez, según las redes tuvo lugar a las 22:04 horas cuando aseguraba que "España goza hoy de unos resultados económicos, sociales y medioambientales como hace décadas". En ese instante en concreto un 56% de las publicaciones son a favor del socialista.

Miramos ahora a Feijóo y dentro de sus intervenciones su comentario mejor acogido fue "mi propuesta es bajar los impuestos a la gente trabajadora" con un 48% de apoyo.

La afirmación peor recibida de todo lo dicho por Sánchez fue a las 23.09 horas cuando el candidato le reprochó a Feijóo que "habla de corrupción y tiene doble vara de medir según el partido". Solo un 3% de las publicaciones fueron favorables.

Entre las intervenciones del popular la peor acogida fue: "usted está entrando miles de personas que no lo respetan". Solo el 9% de las publicaciones fueron a favor de Feijóo.

Interacciones favorables por bloques

Por bloques se ve claramente cómo Feijóo se impuso en la conversación en redes cuando se hablaba de corrupción con un 30% a favor frente al 12% de Sánchez. En vivienda hay un empate, en política social gana el candidato de la izquierda con un 37% de comentarios favorables frente al 17% y en pactos y economía hay poca diferencia entre ambos.