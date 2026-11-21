La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha acusado este sábado al presidente del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, de "resignarse" ante un posible Gobierno de PP y Vox tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Lo ha hecho durante el acto central de campaña de la coalición en Barcelona, en el que ha estado arropada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y exlíder de Sumar, Yolanda Díaz.

A ocho días de las elecciones, Colau ha cuestionado la estrategia electoral de los socialistas y ha reivindicado el papel de su formación para impedir que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal lleguen al Gobierno.

"No es aceptable resignarse a que gobierne la derecha y la extrema derecha en este país", ha señalado la exalcaldesa de Barcelona, que también ha considerado una falta de respeto hacia los trabajadores renunciar a defender los avances en derechos y libertades.

Colau ha asegurado que Frente Amplio no "bajará los brazos" y ha defendido la posibilidad de reeditar un Ejecutivo de coalición con el PSOE. "Nosotros nunca nos rendiremos. Jamás", ha proclamado ante los asistentes.

Yolanda Díaz advierte a Sánchez: "Esta campaña electoral no va de ser el primero"

Por su parte, Yolanda Díaz ha intervenido en su primer mitin de esta campaña electoral tras fracasar en su intento de ponerse al frente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La vicepresidenta ha aprovechado su reaparición para cuestionar la estrategia de Sánchez y advertirle de que ganar las elecciones no garantiza la continuidad del Gobierno de coalición.

"Esta campaña electoral no va de ser el primero, de sacar el mejor resultado. No va de ser el primero para que llegue a la Moncloa Feijóo y Abascal", ha afirmado.

La también ministra de Trabajo ha apelado a los resultados obtenidos por Sumar en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuando ella misma encabezó la candidatura, y ha pedido un respaldo similar para Frente Amplio.

Díaz también ha reprochado a Sánchez su actuación durante el cara a cara del pasado jueves, al considerar que no fue capaz de "pararle los pies" a Feijóo, a quien ha acusado de mentir durante el debate.

Díaz reivindica las políticas laborales del Gobierno de coalición

Durante su intervención, la vicepresidenta ha reivindicado algunas de las medidas impulsadas desde el Ministerio de Trabajo, especialmente la reforma laboral, y ha reprochado al candidato de ERC, Gabriel Rufián, que su formación no respaldara esta iniciativa.

Díaz ha apelado a los sindicatos, los trabajadores, los pensionistas, las mujeres, los jóvenes y el colectivo LGTBI para movilizar el voto progresista el próximo 29 de noviembre.

La reaparición de la vicepresidenta se produce en el último fin de semana de campaña antes de las elecciones generales, en el que Frente Amplio busca reforzar su presencia parlamentaria y mantener abierta la posibilidad de formar un nuevo Gobierno de coalición con los socialistas.

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