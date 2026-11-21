Se acercan las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y muchos ciudadanos ya han recibido la notificación para formar parte de una mesa electoral. Sin embargo, ¿qué ocurre si una persona es elegida y decide no acudir el día de la votación?

La legislación establece que los cargos de presidente y vocal de las mesas electorales son obligatorios. Esta obligación también afecta a los suplentes, que deben presentarse para la constitución de la mesa.

No acudir sin una causa justificada puede conllevar una pena de prisión de tres meses a un año o una multa de seis a veinticuatro meses.

¿Cómo justificar que no puedes acudir a una mesa electoral?

Los ciudadanos seleccionados reciben la notificación de su nombramiento en un plazo de tres días desde la celebración del sorteo, junto con un manual de instrucciones.

A partir de ese momento, disponen de siete días para presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona si existe alguna circunstancia que les impida desempeñar el cargo.

La solicitud deberá estar justificada y acompañada de la documentación correspondiente. La Junta Electoral tendrá un plazo de cinco días para resolver y, si acepta la alegación, comunicará la sustitución al primer suplente.

¿Qué ocurre si surge un imprevisto antes de las elecciones?

También puede suceder que una persona acepte inicialmente el nombramiento, pero después no pueda acudir. En ese caso, deberá comunicarlo a la Junta Electoral de Zona con al menos 72 horas de antelación, aportando los documentos que acrediten el impedimento.

Si el problema aparece cuando faltan menos de 72 horas, tendrá que informar de manera inmediata y siempre antes de la constitución de la mesa electoral.

La Junta será la encargada de gestionar la sustitución y, si resulta necesario, designar a otra persona para garantizar el desarrollo de la votación.