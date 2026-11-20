La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido por primera vez que fue "un error" cómo explicaron desde el Gobierno regional la compra del ático que adquirieron en el paseo General Martínez Campos de Madrid, ubicado en el distrito de Chamberí, por 6,3 millones de euros.

Tal y como ha explicado la dirigente regional en una entrevista con 'Bloomberg', "el ático fue un error, no por lo que hicimos sino por cómo lo explicamos". En la misma entrevista ha criticado que se cuestione a una mujer en política cuando no tiene "un marido estable y tres hijos". Asimismo, afirma que "siempre" se la ha intentado "destruir por ahí", en referencia al intento de relación entre esa compra con su familia o su pareja.

Desde que se conoció la compra del ático por parte de la empresa pública Planifica Madrid, la oposición criticó que la presidenta hubiera adquirido este inmueble para un uso personal. En sus primeras declaraciones, Ayuso descartó esta hipótesis y lo enmarcó en la reforma "integral" de la Real Casa de Correos que se está llevando a cabo.

Durante el verano, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que no es su casa, ni su residencia, ni es para ella y no le compraron a Ayuso nada. También aseguró que ella entendía "la campaña de desprestigio que se elige hoy para echarla la opinión pública encima", pero reiteraba que era "falso" e insistía en que no se estaba "comprando nada".

Tras esas declaraciones, decidieron poner el ático a la venta para "ayudar en la reconstrucción" de la Sierra Oeste.

En septiembre, la presidenta apuntó a la "mafia de Estado" contra ella por el ático y defendió que "jamás" quiso comprarse una casa, algo que consideraba que era "una memez". Además, indicó su responsabilidad no es "gestionar inmuebles" y afirmó que ella no dio ninguna orden para comprar uno.

"No hay 'chao pescao' que valga"

El PSOE de la Comunidad de Madrid ha cargado contra la presidenta asegurando que "no hay chao pescado que valga" y le piden que "explique la orden de comprar el piso, por qué y para qué y qué pasa con esos casi 7 millones que nos hemos gastado todos los madrileños y que ahora no sois capaces de recuperar". Así lo ha destacado Óscar López en su cuenta de X.

"Más que un error la señora Ayuso lo que ha podido cometer es un delito", ha advertido la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, quien ha reclamado explicaciones de "quién dio la orden y por qué se ha comprado ese ático".

Sánchez Acera ha recordado asimismo que el caso está en el Tribunal de Cuentas. "Hay una investigación abierta, lo tenemos también denunciado en un juzgado y estamos ahora esperando a que la juez emita las diligencias", ha apuntado.