El Constitucional ordena amnistiar la malversación y el Supremo levanta la orden de detención sobre Puigdemont que ya puede volver a España

Carles Puigdemont ya puede regresar a España de forma legal en cualquier momento. No ha habido sorpresa en el pleno del Constitucional, todo ha ocurrido según lo previsto y la mayoría progresista ha hecho valer sus 7 votos frente a los 5 del ala conservadora para ordenar al Supremo que amnistíe el delito de malversación. La reacción del Supremo ha sido casi inmediata, el juez Pablo Llarena ha dejado sin efecto, con carácter inmediato, la orden nacional de busca y captura y detención del expresident catalán.

El Pleno del Constitucional ha avalado el recurso de la exconsellera Dolors Bassa a partir de la ponencia del presidente Cándido Conde-Pumpido. El pleno solo ha votado la ponencia de éste ultimo una vez que el magistrado conservador Jose María Macías ha retirado su propuesta respecto al recurso del exconseller Jordi Turull, menos crítica con el Supremo.

La sentencia aprobada ordena al alto tribunal que "dicte una nueva resolución en la que se declare amnistiado el delito de malversación" a Bassa con "carácter preferente y urgente", lo que avanza el desenlace para los otros líderes del 'procés' ya que la resolución fija doctrina para el resto de los amparos de condenados y procesados por rebeldía por el 'procés'.

Llarena explica en su auto que levanta de forma provisional la orden de detención de forma provisional para evitar que se vulneren derechos tras lo dictaminado por el Constitucional, pero esto no significa que les aplique la amnistía por ahora, para ello esperará a conocer el grueso de la sentencia.

Esta orden afecta especialmente a dos líderes políticos, en primer lugar a Carles Puigdemont y en segundo lugar a Oriol Junqueras. La publicación de esta sentencia podría demorarse unos días al añadir los votos particulares. Junqueras fue condenado por un delito de sedición y malversación. Él sí ingresó en prisión, pero no cumplió la pena completa porque fue indultado por el ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, sigue estando inhabilitado durante 13 años. Con la amnistía podría volver a ser el candidato de ERC.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la decisión del Constitucional: "Con ello ayudamos a la sociedad catalana", ha defendido. En la misma línea, Salvador Illa ha publicado un mensaje en su perfil de X: "El tiempo nos ha dado la razón".