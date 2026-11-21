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Elecciones generales
Casi 2,8 millones de españoles en el extranjero comienzan a votar este sábado para las elecciones generales
Tendrán hasta el 26 de noviembre para depositar su voto.
Desde este sábado 21 de noviembre casi tres millones de españoles (2.776.645) podrán comenzar a votar de cara a las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre. Son aquellos españoles que viven en el extranjero y están inscritos en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes).
A partir de hoy pueden depositar su voto en los consulados de España y hasta el próximo 26 de noviembre.
De este modo, los españoles que residen fuera del país dispondrán de varios días para acudir a las oficinas consulares y participar así en la cita electoral del 29-N.
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