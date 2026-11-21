Desde este sábado 21 de noviembre casi tres millones de españoles (2.776.645) podrán comenzar a votar de cara a las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre. Son aquellos españoles que viven en el extranjero y están inscritos en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes).

A partir de hoy pueden depositar su voto en los consulados de España y hasta el próximo 26 de noviembre.

De este modo, los españoles que residen fuera del país dispondrán de varios días para acudir a las oficinas consulares y participar así en la cita electoral del 29-N.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.