El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado este viernes el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, tras el cara a cara con Pedro Sánchez y en plena crisis migratoria que atraviesa Canarias. Durante su recorrido, ha mantenido un encuentro con vecinos, comerciantes y pescadores de la localidad, afectados por la llegada masiva de embarcaciones en las últimas semanas.

La situación se ha complicado especialmente durante los últimos días, después de que alrededor de 2.400 migrantes llegaran al muelle de La Restinga durante el pasado fin de semana, poniendo al límite los servicios de emergencia y alterando la actividad habitual del pueblo.

Feijóo ha aprovechado la visita para trasladar sus disculpas a los residentes por la respuesta de las administraciones y agradecerles su comportamiento ante la presión migratoria. Asimismo, ha criticado la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que considera un "auténtico fracaso", y ha defendido la necesidad de reforzar los medios destinados al control de las fronteras.

"No es normal que te invadan durante siete días"

"Estamos en una situación muy difícil. España es el país que está soportando la mayor crisis de migración irregular de toda Europa. No es normal que te invadan durante siete días y que no tengas el respaldo de tu país, de tu Gobierno y del Estado", ha manifestado el líder popular durante su visita.

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha asegurado desde La Restinga que si llega a la Moncloa tras las elecciones del 29 de noviembre, va a hacer un "mando único" para la inmigración.

"En este momento todos los ministros se echan la pelota de uno a otro. Hay siete ministros con competencias en materia de inmigración y habrá un mando único en el próximo gobierno de España", ha afirmado el popular en declaraciones a medios.

Un efecto llamada por la "fracasada" política migratoria

Feijóo ha defendido que cuando alguien entra de forma irregular "no puede tener derecho", ya que eso supone ir contra la inmigración regular y ordenada. Además, ha denunciado el "efecto llamada" generado por la "fracasada" política migratoria del Gobierno.