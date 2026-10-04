Abascal se sienta este lunes en Espejo Público para analizar la crisis de vivienda, Ceuta y un posible adelanto electoral

Santiago Abascal visita este lunes Espejo Público en una jornada marcada por la incertidumbre sobre el futuro de la legislatura. A partir de las 9.00 horas, el líder de Vox estará en el plató con Susanna Griso para abordar los principales asuntos de la actualidad política, entre ellos la vivienda, la posibilidad de unas elecciones anticipadas y la situación migratoria en Ceuta.

La entrevista llega después de que los decretos de vivienda hayan decaído en el Congreso y mientras las movilizaciones por el acceso a una casa se extienden por distintas ciudades españolas. La gran manifestación celebrada en Madrid, con llamamientos a una huelga general, ha situado esta cuestión en el centro del debate político.

La vivienda y el futuro de la legislatura

El rechazo parlamentario a las medidas ha abierto un escenario de reflexión entre los partidos ante un hipotético adelanto electoral. El Gobierno no ha anunciado ninguna decisión al respecto, aunque el PP y varias formaciones se han declarado preparados para acudir a las urnas.

Desalojos en Ceuta

La situación en Ceuta será otro de los asuntos sobre la mesa. La Policía Nacional ha iniciado este domingo un dispositivo para levantar el asentamiento de la playa del Trampolín, donde viven más de 3.000 migrantes.

Los efectivos estaban desplegados en el arenal a las 7.30 horas y los traslados comenzaron media hora después. Los migrantes son conducidos en pequeños grupos y en autobuses hasta el Centro Temporal de Extranjeros de la frontera del Tarajal para su identificación.

La Policía no ha precisado dónde serán alojados después, aunque el objetivo del operativo es impedir que regresen al asentamiento. La actuación sigue a la realizada en Benítez, donde más de 200 de los 450 migrantes trasladados optaron por regresar voluntariamente a Marruecos.

Abascal abordará estos asuntos en Espejo Público, en una entrevista que permitirá conocer la posición de Vox ante las negociaciones de vivienda, el escenario electoral y el operativo en Ceuta.