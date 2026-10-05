Frente Amplio respalda las elecciones del 29 de noviembre y promete una nueva mayoría para resolver la crisis de vivienda

La nueva coalición integrada por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes, denominada Frente Amplio, ha respaldado este lunes la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La alianza considera que el adelanto es "pertinente y necesario" y asegura que será "la llave de una mayoría nueva" que permita resolver el problema de la vivienda y continuar "avanzando en derechos".

En un comunicado conjunto, las cuatro formaciones han defendido la convocatoria electoral tras el rechazo en el Congreso de los decretos de vivienda del Gobierno. "Las derechas de Vox, PP y Junts pueden bloquear el Parlamento, pero no van a poder bloquear la democracia", han señalado.

La coalición sitúa la vivienda como el asunto central del momento político y plantea las elecciones como una oportunidad para conseguir una mayoría que saque adelante medidas en esta materia.

"El Frente Amplio será la llave de una mayoría nueva que dé solución a este problema y siga avanzando en derechos. Vamos a dar la batalla", recoge el comunicado.

Todavía sin candidato

La alianza todavía no ha designado a su cabeza de lista. Según ha anunciado, durante los próximos días comunicará la marca electoral, la candidatura y los acuerdos con otras fuerzas que se vayan alcanzando.

Este proceso culminará en un gran acto el próximo 17 de octubre, en el que tiene previsto presentar el nuevo proyecto político y a la persona que encabezará su candidatura a las generales.

Movimiento Sumar también ha reaccionado al anuncio electoral a través de Bluesky, donde ha asegurado que está preparado para los comicios. La formación sostiene que Frente Amplio "es la llave para garantizar el derecho a la vivienda, a la salud, al tiempo, a la vida digna".

Mientras prepara su presentación, la coalición mantiene abierta la posibilidad de incorporar a otros partidos situados a la izquierda del PSOE. Entre ellos figura Podemos, que ha propuesto celebrar unas primarias abiertas para elegir al candidato.

Irene Montero propone primarias abiertas el 14 y 15 de octubre para confluir con Sumar

La eurodiputada y referente electoral de Podemos, Irene Montero, ha planteado a los partidos de Sumar la celebración de unas primarias abiertas a toda la izquierda los días 14 y 15 de octubre como condición para concurrir juntos a las elecciones del 29 de noviembre.

En declaraciones a los medios en Madrid, Montero ha anunciado que participará en ese proceso como candidata de Podemos y ha llamado a implicarse a todos los sectores de la izquierda porque "queda mucho trabajo por hacer".

La propuesta busca elegir a la persona que encabezaría una futura coalición y determinar el peso de cada formación mediante las primarias, en lugar de negociar entre partidos el reparto de puestos en las listas.

Montero enviará formalmente su propuesta a las distintas fuerzas, incluidas las integrantes de Frente Amplio, que tienen previsto presentar su proyecto y su cabeza de lista el 17 de octubre.