Séptimo día de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y Carles Puigdemont irrumpe en ella de forma sonora. El expresidente de la Generalitat asegura que "de alguna forma nosotros nos hemos aprovechado de esta ambición desmedida de poder para infligir algunas derrotas de España que no habríamos podido llevar a cabo. En definitiva, nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España".

Unas declaraciones que no han dejado indiferentes a nadie. El PP utiliza esta entrevista de Puigdemont en El Mundo para acusar a Pedro Sánchez de plegarse ante él. "España por un sillón. Su sillón", ha escrito Ester Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso en X.

En la misma línea, Cayetana Álvarez de Toledo, ha destacado dos fragmentos de la entrevista, el primero en el que Puigdemont describe a Sánchez como "un amoral con una ambición desmedida" y el segundo en el que dice que "la amnistía era una derrota que el PSOE iba a propiciar a España".

También en la misma red social, Borja Sémper ha reprochado que esta entrevista es "otro ejemplo del presidente del Gobierno que ha tenido España" y añade: "Repararemos el daño causado. También el daño ético".

El candidato a la presidencia está preparando el único cara a cara de esta campaña y no tiene actos públicos que no sean el debate, pero sin citar la entrevista ha colgado un vídeo en su perfil en el que indica: "El cambio es más necesario que nunca".

También se ha pronunciado el presidente del PNV, Aitor Esteban, que se ha mostrado "absolutamente convencido" de que también el PP habría acabado por aprobar una ley de amnistía para los condenados por el 'procés', "lo que pasa que desde la oposición puedes decir otras cosas". Ha defendido que "la ley de amnistía era indefectible antes o después" y por eso "acabaría entrando el PSOE y estoy absolutamente convencido -ha subrayado- también el PP". "¿Alguien cree que si no hubiera habido una ley de amnistía se hubiera normalizado la política en Cataluña y por ende, también hasta cierto punto en el Estado? Por supuesto que no".

Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado "irrelevante" lo que dice Puigdemont. "Me parece bastante irrelevante esta entrevista", señaló sin dudar mientras volvía a apuntar que, hoy, "la situación en Cataluña es indiscutiblemente de normalidad, normalidad política, institucional y social". Asimismo, reiteró la idea de que "España tiene más cohesión territorial que nunca gracias a políticas valientes" que ha llevado a cabo el Ejecutivo. "Todo lo demás me parece irrelevante", dijo.