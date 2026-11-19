Los partidos han sacado su calculadora electoral para diseñar las estrategias de cara al 29 de noviembre, porque los votos a según qué partidos no cuentan igual en todo el territorio español. ¿Por qué? Pues por el método que se utiliza en nuestro país para repartir los escaños entre las candidaturas. La famosa ley d’Hondt.

¿Qué es la ley d’Hondt y cómo funciona?

La ley d’Hondt es una fórmula matemática de finales del S.XIX y también se utiliza en otros países como Francia, Finlandia o Argentina. Para entender como funciona lo primero que tenemos que tener claro es que esta norma empieza a aplicarse cuando una candidatura alcanza el porcentaje mínimo de votos del 3%, que es el umbral fijado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en su artículo 163.

En las próximas elecciones generales se reparten los 350 escaños que conforman el arco parlamentario. Cada una de las 50 provincias representa una circunscripción y tiene asignados un mínimo de dos diputados, menos Ceuta y Melilla, que tienen solo uno. Las circunscripciones consiguen más escaños de forma proporcional a su población hasta completar los 248 asientos restantes.

El número total de votos conseguidos por cada partido se divide entre el número de escaños que se reparten en la provincia y así se obtiene el número de escaños que se otorgan a los cocientes mayores según un orden decreciente.

Es habitual oír a algunos partidos quejarse de que la ley d’Hont no les beneficio y es que este método que en principio es proporcional aventaja a las grandes mayorías y castiga a los partidos más pequeños que se presentan a nivel nacional. Por otra parte también premia a las formaciones nacionalistas y a los partidos de ámbito más local.

Expertos defienden que para conseguir un sistema electoral más justo y proporcional sería necesario sustituir la circunscripción provincial por otra autonómica o por una circunscripción única. Ese cambio precisaría de una reforma de la Constitución, aunque hay otras modificaciones viables sin una reforma constitucional, que sólo necesitarían retocar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.