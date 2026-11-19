Cuando tan solo faltan horas para que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo midan fuerzas en el único cara a cara de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, el presidente se enfunda la camiseta de jugador de basket para anunciar un bono joven de deporte de 200 euros al año.

Pedro Sánchez ha pedido hoy el voto el 29 de noviembre a los más jóvenes y lo ha hecho a golpe de anuncio. Con un vídeo colgado en su cuenta de X en el que se le ve ataviado con una camiseta del equipo del Estudiantes, al que perteneció en su juventud, con el número 14.

"Si tienes entre 18 y 25 años tengo una propuesta para ti, el bono joven de deporte de 200 euros al año para que nada te impida la práctica de tu deporte favorito", dice con el balón de baloncesto en la mano para añadir después: "Así que ya sabes, el próximo 29 de noviembre, todo el mundo votando".

En el texto de esta publicación se lee: "200€ en un nuevo Bono Deporte para que nada te frene. No nos estamos tirando un triple, es nuestro programa electoral".

El bono está dirigido para jóvenes de 18 a 25 años y está pensado para "que nada te impida la práctica de tu deporte favorito".