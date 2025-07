Los socios exigen a Sánchez un cambio de rumbo: "Si esto escala, le vamos a obligar a que la gente decida"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido tajante con el presidente Pedro Sánchez y le avisa de que si la información sobre los casos de corrupción va a más, "le pedirán que la gente decida".

Pedro Sánchez ha anunciado en el Congreso un paquete de 15 medidas para luchar contra la corrupción después de los casos de Ábalos, Cerdán y Koldo que han cercado al Partido Socialista y por el que el ex secretario de Organización del PSOE se encuentra en prisión por un presunto caso de cobro de mordidas. Precisamente esa presunta trama corrupta hace que la legislatura penda de un hilo y Sánchez haya acudido a la Cámara Baja a buscar reforzar sus acuerdos con sus socios.

Rufián (ERC): "Si sigue "bunkerizándose..."

Rufián exige a Sánchez pasar a la "ofensiva" contra la derecha y la extrema derecha y abandonar la estrategia del "y tú más" como respuesta. Para Rufián, el PSOE tiene que cambiar de estrategia y Sánchez, si sigue "bunkerizándose" lo que va a conseguir es dejar a muchos votantes "huérfanos". "Salga a la ofensiva", ha pedido en su turno de intervención en el Pleno.

También ha lanzado una advertencia. Y es que desde ERC seguirán de cerca las novedades del 'caso Koldo' y asegura que si la información sobre los casos de corrupción escala, le forzarán a convocar elecciones, "que la gente decida" porque igual llega un momento en el que la continuidad de Sánchez en Moncloa "no frena a la derecha", sino que consigue que "entren para siempre".

"Usted se tiene que quedar porque a un Gobierno no se le puede tumbar con lo que tenemos sobre la mesa, pero si esto escala y si al final nos hace escoger entre los corruptos profesionales o los corruptos cutres, nosotros le vamos a obligar a que la gente decida", opina Rufián.

También ha recomendado a Sánchez que debe dejar de hablar "solo para los militantes y simpatizantes del PSOE", porque "no es presidente solo por ellos" y ahora "millones de personas se sienten huérfanas".

Para el PP también ha habido apelación, en este caso sobre la derogación de la ley de amnistía si gobierna Feijóo. "¿Ustedes van a gobernar? Sí. ¿Va a ser el señor Feijóo? No lo sé. Pero no la van a derogar, se van a beneficiar de ella", ha afirmado.

Yolanda Díaz (Sumar): "Cambio de rumbo"

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, también ha sido muy crítica con el PSOE desde la tribuna, aunque ha defendido que el presidente del Gobierno es "honrado". Díaz ha querido marcar distancias con el Gobierno abandonando los asientos reservados a los miembros del Ejecutivo y sentándose en la bancada del grupo plurinacional.

"Usted tiene que dar garantías y las va a dar. Yo sé que usted es honrado, y lo digo aquí, pero la ciudadanía progresista está angustiada, está angustiada por la corrupción y está angustiada porque no quieren que gobiernen las derechas en España", ha expresado Díaz en su discurso.

La líder de Sumar mientras le ha pedido al presidente más garantías anticorrupción y un "cambio de rumbo", un "giro social" de izquierdas a la legislatura. Y demanda, entre otras medidas, la prohibición de los indultos por corrupción.

No se ha ido sin antes interpelar al PP para asegurar que ha subido a la tribuna en nombre de su padre Suso Díaz, fallecido recientemente: "No querría jamás que que gobernaran las derechas" en el país.

Nogueras (Junts): "Usted está en prórroga y no dura toda la legislatura"

Junts también ha intervenido en el Congreso monográfico sobre corrupción. Ahí, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha afirmado que la palabra de Pedro Sánchez tiene "muy poco valor" y avisa tras destacar que su partido no está en el Congreso para "hacer amigos".

"Nosotros no hemos venido aquí a tomarnos unas cañas ni a caerles bien. No hemos venido aquí a dar estabilidad a ningún gobierno español. Estamos aquí para defender a Cataluña. Y nuestro compromiso no es con ustedes, ni con sus ideologías, sino con los catalanes. No estamos aquí para apoyar esta farsa. Usted está en prórroga, y la prórroga no dura toda una legislatura", ha expresado. "No aprobaremos, como hemos hecho hasta ahora, ninguna ley que sirva para maquillar toda la porquería y miseria", añade.

Belarra (Podemos): "No pueden ser parte de la solución"

La líder de Podemos, Ione Belarra, acusa al PSOE de formar parte del "sistema corrupto" y valora como "decepcionante" la intervención de Sánchez y de "medidas cosméticas" las que ha anunciado. También le reprocha que no tenga un "compromiso sincero" para luchar contra la corrupción.

"Por eso ustedes no pueden ser parte de la solución, porque son parte fundamental del problema, porque ustedes forman parte de un sistema político y económico que se deja comprar por las grandes empresas de este país a través de mordidas o a través de puertas giratorias. Un sistema corrupto que hay que cambiar de arriba a abajo", ha denunciado.

A su juicio, el PSOE de Sánchez se parece al "viejo" Partido Socialista con casos de corrupción como el de Roldán o Filesa, y advierte de que "la foto del Peugeot" con José Luis Ábalos y Santos Cerdán, "le va a perseguir siempre".

Vaquero (PNV): "La confianza va camino de la UCI"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, alerta de que la confianza de los nacionalistas vascos "va camino de la UCI" y le ha planteado presentar una cuestión de confianza o convocar elecciones, como también ha pedido el PP. "Nuestra confianza va camino de la UCI. Señor presidente, está a tiempo, pero el reloj corre, decida", le ha dicho.

"La gotera está en su parte del tejado, en su alero, no en la de sus socios de Gobierno con quienes comparte tejado", le ha dicho a Sánchez y le insta a que asuma su responsabilidad planteándole tres posibilidades: presentar una cuestión de confianza, dimitir y proponer a otro candidato del PSOE, o convocar elecciones. También pide una cuestión de confianza Coalición Canaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com