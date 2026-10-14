Opinión
Vicente Vallés, sobre la gestión del Gobierno en Ceuta: "¿Qué más cosas pudieron pasar y seguimos sin conocer?"
El problema surge cuando se conocen datos que se han ocultado deliberadamente.
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Uno de los elementos más destacados de la actuación del Gobierno desde que se produjo el asalto a la frontera de Ceuta es la voluntad de Moncloa de dar la menor cantidad posible de información sobre lo ocurrido.
Y la voluntad, aún más intensa, de repetir que Marruecos no tuvo nada que ver con el hecho de que 80 mil personas, en su mayoría marroquíes, atacaran nuestra frontera.
Y ahora, el gobierno español dice que la entrada de barcos de guerra marroquíes en aguas de Ceuta fue un hecho que nada tuvo que ver con ese ataque a la frontera, aunque se produjese a la vez.
El problema surge cuando se conocen datos que se han ocultado deliberadamente. Por ejemplo, la propia invasión de la fragata marroquí, que se ha conocido por una filtración a la prensa, y no por decisión de Moncloa.
De hecho, el presidente del Gobierno ni siquiera informó de ello cuando compareció ante el Congreso para dar cuentas al parlamento y, por extensión, a los españoles.
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Pero el incidente se produjo, barcos de guerra de la armada española tuvieron que plantarse en la zona para disuadir a los marroquíes. Y hasta el ministro Bolaños ha tenido que reconocer que fue un incidente que afectó a la seguridad nacional. ¿Qué más cosas pudieron pasar y seguimos sin conocer?.
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