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El 'tridente marroquí' en Ceuta: Marruecos también habría ordenado a sus pesqueros entrar en aguas españolas durante la crisis migratoria

Antena 3 Noticias accede a nuevos datos sobre lo ocurrido en Ceuta: mientras miles de migrantes cruzaban la frontera y buques de guerra marroquíes navegaban por aguas españolas, España interceptó órdenes dirigidas a pesqueros para que también entraran en ellas.

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El 'tridente marroquí' en Ceuta | Antena 3 Noticias

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Nuevas informaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta revelan que lo ocurrido a finales de julio no se limitó a la entrada masiva de personas por la frontera del Tarajal ni a la presencia de buques militares marroquíes en aguas españolas. Antena 3 Noticias ha podido conocer que también se detectaron instrucciones para que pesqueros se adentraran ilegalmente en aguas de Ceuta.

Se trata de tres actuaciones diferentes que se produjeron de manera simultánea: la entrada de migrantes por tierra y mar, las incursiones de embarcaciones de la Marina Real de Marruecos y las órdenes dirigidas a barcos pesqueros. Un conjunto de movimientos conocido como el 'tridente marroquí', que añade nuevos elementos a lo sucedido durante aquellos días de tensión en la ciudad autónoma.

España interceptó órdenes dirigidas a pesqueros marroquíes

Mientras miles de personas atravesaban la frontera del Tarajal o intentaban llegar a Ceuta a nado, la actividad también se intensificaba en el mar. Según la información a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, las autoridades españolas interceptaron instrucciones para que embarcaciones pesqueras entraran en aguas ceutíes.

Esta información se suma a la presencia de barcos de guerra de Marruecos en aguas españolas durante la crisis migratoria.

La Armada española desplegó buques desde Canarias y Rota

Al mismo tiempo que se producían las entradas por la frontera, una fragata marroquí partía de una base naval en dirección a Ceuta.

En aguas españolas también se encontraba el Mohammed VI, considerado el buque insignia y uno de los más poderosos de la Marina Real marroquí. Ante estos movimientos, la Armada española movilizó sus medios navales. Primero envió desde Canarias un Buque de Acción Marítima, especializado en tareas de vigilancia. Posteriormente, se desplazaron hasta las proximidades de Ceuta fragatas como la Santa María y Navarra, procedentes de la base de Rota, en Cádiz.

El objetivo de este despliegue era reforzar las labores de vigilancia y protección en aguas españolas. Según la información conocida por Antena 3 Noticias, las actuaciones marroquíes cesaron después de la movilización de los buques españoles.

Bruselas deja el esclarecimiento de los hechos en manos de España y Marruecos

La nueva información también ha llegado al ámbito europeo, aunque la Comisión Europea ha evitado entrar en el fondo de lo sucedido. Su portavoz principal, Paula Pinho, ha señalado que "corresponde a las autoridades españolas y marroquíes esclarecer los hechos relacionados con el incidente".

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