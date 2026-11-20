Aunque en un primer momento el último día para depositar el voto por correo para las próximas elecciones era el día 25 de noviembre, este viernes, la Junta Electoral Central ha anunciado que se amplía el plazo hasta el jueves 26 de noviembre, como máximo hasta las 14:00 horas.

Con esta nueva medida, los ciudadanos que decidan ejercer su derecho al voto por correspondencia tendrán más tiempo para hacerlo.

¿Cómo debe realizarse el voto por correo?

La entrega deberá realizarse personalmente en una oficina de Correos, donde se comprobará la identidad del votante.

Si el elector no puede acudir, podrá autorizar a otra persona mediante un documento firmado y las correspondientes fotocopias de los documentos de identidad. Además, Correos permite consultar el estado de la solicitud y realizar el seguimiento del envío a través de su página web.

Así se contarán los votos por correo

Para garantizar que los votos llegan a tiempo el domingo 29 de noviembre, Correos organizará un dispositivo especial durante la jornada electoral. Justo cuando se abran los colegios electorales, cerca de las 8:00 horas, un primer grupo de trabajadores comenzará a repartir los sobres que estarán bajo su custodia en las distintas mesas electorales de España.

Mientras tanto, otros empleados se encargarán de entregar a aquellos votos por correo, que puedan recibirse durante el transcurso del día.

Además, otros empleados se encargarán de entregar aquellos votos por correo que puedan recibirse durante el transcurso del día. Pero el trabajo de Correos no acaba ahí. Una vez finalizada la jornada electoral, otro equipo de trabajadores recogerá de cada mesa electoral el tercer sobre, que contiene una copia del acta del escrutinio. Estos documentos quedarán bajo la custodia de Correos, que se encargará de trasladarlos posteriormente a las correspondientes Juntas Electorales.

A las 20:00 horas, cuando cierren los colegios electorales, comenzará el recuento de los votos. Los sobres enviados por correo se incorporarán a las urnas y se contabilizarán junto con los votos presenciales.