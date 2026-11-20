El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, celebrado este jueves de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, dejó un intenso intercambio de acusaciones y cifras sobre la situación de España. Durante el debate, los candidatos de PSOE y PP defendieron sus respectivas gestiones y se reprocharon datos sobre vivienda, poder adquisitivo, pensiones, seguridad ciudadana y corrupción.

Sin embargo, no todas las afirmaciones se ajustaron a la realidad: algunas fueron correctas, otras contenían imprecisiones y varias resultaron engañosas al omitir información relevante.

¿Qué hubo de verdad en sus declaraciones? Repasamos las principales afirmaciones de ambos candidatos y las contrastamos con las cifras recogidas en organismos oficiales como el Instituto Nacional de Estadística (INE), Eurostat, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda.

Vivienda: el millón de casas construidas que reivindica Sánchez

ENGAÑOSO.

Pedro Sánchez aseguró durante el debate que su Gobierno había construido un millón de viviendas en los últimos ocho años. Sin embargo, los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda reflejan una cifra inferior.

Entre el tercer trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2026 salieron al mercado 719.602 viviendas, de las cuales 631.248 eran libres y 88.354 protegidas.

Por tanto, el millón de viviendas reivindicado por Sánchez no se corresponde con los datos disponibles. El presidente también afirmó que el 13% de las viviendas construidas eran protegidas, un porcentaje que, según las cifras aportadas, se sitúa aproximadamente en el 12,3%.

Feijóo y la ejecución del presupuesto de vivienda

NECESITA CONTEXTO.

El líder del PP acusó a Sánchez de haber dejado sin ejecutar el 50% del presupuesto destinado a vivienda. Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado muestran que el grado de ejecución ha variado considerablemente durante los últimos ejercicios.

En 2024 se ejecutó aproximadamente el 33% del presupuesto del ministerio, mientras que en 2025 el porcentaje ascendió al 59,1%. En 2026, los datos recogidos en el material de verificación sitúan la ejecución en el 32,6% en el momento del último balance disponible.

Por tanto, la afirmación de Feijóo requiere precisar el ejercicio presupuestario al que se refiere. Además, los porcentajes correspondientes a un año todavía en curso no pueden compararse directamente con los de ejercicios ya cerrados.

La caída de la oferta de alquiler y los desahucios en Barcelona

ENGAÑOSO.

Feijóo aseguró que la oferta de viviendas en alquiler en Barcelona había caído un 69% y que los desahucios en la ciudad triplicaban los registrados en Madrid. La primera cifra coincide con la evolución de los anuncios publicados en Idealista entre 2023 y 2026, pero no representa necesariamente el conjunto del mercado inmobiliario.

Un estudio de Fedea sitúa la caída de la oferta en el 22,2%, mientras que los datos del Instituto Catalán del Suelo reflejan una reducción del 17% en los nuevos contratos de alquiler.

En cuanto a los desahucios, las estadísticas del CGPJ no permiten establecer esa comparación directa entre ambas ciudades. Los datos autonómicos del primer semestre de 2026 registran 1.904 lanzamientos en Cataluña y 1.360 en la Comunidad de Madrid. Además, los desahucios descendieron un 52% en Cataluña respecto al mismo periodo de 2025, frente a una caída del 3% en Madrid.

Sánchez asegura que ha rehabilitado más de medio millón de viviendas

ENGAÑOSO.

El presidente del Gobierno también afirmó que durante sus ocho años de mandato se habían rehabilitado más de 500.000 viviendas. Sin embargo, esta cifra se aproxima al objetivo fijado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que contemplaba alcanzar 510.000 actuaciones en el segundo trimestre de 2026.

Los datos disponibles sobre licencias de rehabilitación contabilizan 65.389 desde el segundo trimestre de 2018 hasta finales de 2024. Por su parte, las ayudas a la rehabilitación aprobadas entre 2018 y el segundo trimestre de 2026 alcanzan las 455.849.

La diferencia es importante: una ayuda concedida no implica necesariamente que las obras hayan concluido. Por tanto, la cifra utilizada por Sánchez mezcla objetivos, subvenciones y actuaciones que no constan como finalizadas.

Feijóo minimiza el peso de las viviendas turísticas

ENGAÑOSO.

El candidato popular aseguró que los apartamentos turísticos representan únicamente el 1% del parque de viviendas español. El último dato de la estadística experimental del INE sitúa ese porcentaje en el 1,28%, una cifra próxima a la mencionada por Feijóo.

Sin embargo, el promedio nacional oculta grandes diferencias territoriales. En determinadas zonas de Málaga, Baleares y Las Palmas, las viviendas turísticas superan el 20% del parque residencial. También existen concentraciones importantes en localidades como Marbella y Toledo, así como en algunos distritos de grandes ciudades.

Por tanto, aunque la cifra nacional utilizada por Feijóo es aproximada, no refleja el impacto desigual que este tipo de alojamientos puede tener sobre el mercado de la vivienda.

Los 276.000 desahucios durante los gobiernos de Sánchez

VERDADERO, CON CONTEXTO.

Feijóo afirmó que durante el mandato de Pedro Sánchez se habían producido 276.000 desahucios. Según las estadísticas del CGPJ, desde el tercer trimestre de 2018 se han practicado 276.897 lanzamientos, por lo que la cifra aportada por el candidato popular se ajusta a los datos.

No obstante, el número de desahucios ha disminuido considerablemente durante la última década. Mientras que en 2015 se registraron alrededor de 67.000 lanzamientos, en 2025 fueron poco más de 24.500.

Además, durante estos años los procedimientos relacionados con el impago del alquiler han ido ganando peso frente a los derivados de ejecuciones hipotecarias.

La aportación del Estado al Plan de Vivienda

VERDADERO.

Sánchez defendió que seis de cada diez euros del presupuesto del Plan Estatal de Vivienda proceden de la Administración General del Estado. La afirmación coincide con el reparto de financiación previsto para el periodo 2026-2030.

El plan contempla una inversión total de 7.000 millones de euros, de los cuales el Estado aporta el 60%, equivalente a 4.200 millones, y las comunidades autónomas el 40% restante, otros 2.800 millones.

La precisión resulta relevante porque, aunque Sánchez acertó al mencionar el reparto del 60%, no sería correcto atribuir al Gobierno central la totalidad de la inversión prevista.

El precio de los alimentos: ¿cuánto ha subido la cesta de la compra?

VERDADERO, CON MATICES.

Feijóo aseguró que una compra de alimentos que costaba 100 euros en 2018 necesita ahora 143 euros, lo que supone un incremento del 43%. Los datos del INE respaldan esta comparación: el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas ha experimentado una subida acumulada del 42,8% entre junio de 2018 y octubre de 2026.

El candidato popular también mencionó incrementos concretos en productos básicos. Según el INE, la leche ha subido un 53,1%, los huevos un 91,5% y las patatas un 59,6%, cifras próximas a las utilizadas durante el debate.

Sin embargo, Feijóo aseguró que las legumbres habían aumentado un 110%, cuando los datos disponibles sitúan el encarecimiento de las legumbres secas en el 24,3%. Por tanto, acertó en la evolución general de los alimentos, pero no en todas las cifras que utilizó.

¿Han perdido los trabajadores un 3,8% de poder adquisitivo?

NECESITA CONTEXTO.

El líder del PP aseguró que el salario medio neto había perdido un 3,8% de poder adquisitivo durante los gobiernos de Sánchez. La cifra coincide con un informe publicado por el Instituto Juan de Mariana, que analiza la evolución de los salarios después de impuestos y cotizaciones sociales.

Sin embargo, las estadísticas oficiales utilizan indicadores diferentes y muestran una evolución más favorable en términos brutos. Según el INE, el salario medio anual pasó de 24.009 euros en 2018 a 29.540 en 2024, un incremento nominal del 23% que, descontada la inflación, se reduce aproximadamente al 3%.

La Agencia Tributaria y la OCDE también reflejan un crecimiento moderado de los salarios reales, aunque sus metodologías y periodos de referencia son diferentes. Por tanto, la pérdida del 3,8% mencionada por Feijóo depende del indicador utilizado y no puede extrapolarse al conjunto de las estadísticas salariales.

España, a la cabeza de la pobreza infantil en la Unión Europea

VERDADERO, CON PRECISIÓN ESTADÍSTICA.

Feijóo afirmó que España es el país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil. Los datos de Eurostat de 2025 sitúan a España como el país comunitario con mayor proporción de menores de 18 años en riesgo de pobreza o exclusión social.

El porcentaje alcanza el 33,8%, frente a una media europea del 24,3%. Esto significa que aproximadamente uno de cada tres menores españoles se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

Conviene precisar que este indicador no mide únicamente la pobreza monetaria, sino también otras situaciones de exclusión social.

Pensiones: la subida del 0,25% durante los gobiernos del PP

VERDADERO, CON MATICES.

Sánchez reprochó a Feijóo que el Partido Popular había mantenido las pensiones prácticamente congeladas al revalorizarlas un 0,25%. La afirmación tiene fundamento en la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, que desligó las pensiones del IPC y estableció una subida mínima anual del 0,25%.

Este porcentaje se aplicó inicialmente entre 2014 y 2018, aunque en este último ejercicio se aprobaron posteriormente incrementos adicionales. Por tanto, es correcto que el PP estableció revalorizaciones del 0,25%, pero no que todas las pensiones quedaran congeladas durante todo ese periodo.

También hay un precedente socialista: el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero suspendió en 2011 la revalorización de determinadas pensiones contributivas, aunque mantuvo las excepciones previstas para las mínimas y las no contributivas.

¿Dijo Cuerpo que el sistema de pensiones estaba a punto de quebrar?

FALSO.

Feijóo aseguró que el vicepresidente Carlos Cuerpo había advertido de que el sistema de pensiones estaba a punto de colapsar y afirmó disponer de una grabación de sus declaraciones en Onda Cero.

Sin embargo, en aquella entrevista Cuerpo defendió expresamente la sostenibilidad del sistema y rechazó los mensajes alarmistas sobre su futuro. El vicepresidente reconoció que el gasto en pensiones aumentará durante las próximas décadas por la jubilación de la generación del baby boom, pero explicó que ese incremento no implica necesariamente que el sistema sea insostenible.

Por tanto, las declaraciones de Cuerpo no respaldan la interpretación realizada por Feijóo.

Sánchez asegura que las pensiones han subido 6.000 euros anuales

NECESITA CONTEXTO.

El presidente del Gobierno afirmó que durante su mandato las pensiones habían aumentado en 6.000 euros al año. Según los datos de la Seguridad Social recogidos en la verificación, la pensión contributiva media anual pasó de 13.120,66 euros en junio de 2018 a 19.265,96 euros en octubre de 2026, calculada en catorce pagas.

La diferencia asciende a 6.145,30 euros anuales, por lo que la cifra de Sánchez se aproxima a la evolución acumulada de la pensión media. Sin embargo, no significa que cada pensionista haya recibido ese incremento ni que las pensiones hayan aumentado 6.000 euros cada año.

Además, se trata de importes nominales que no descuentan el efecto de la inflación.

Feijóo atribuye a la ley del 'solo sí es sí' 1.400 excarcelaciones

FALSO .

El líder del PP aseguró que el Gobierno había excarcelado a 1.400 personas condenadas por delitos sexuales como consecuencia de la ley del 'solo sí es sí'. Sin embargo, confundió las revisiones de condena con las excarcelaciones efectivas.

Según el último balance del Consejo General del Poder Judicial recogido en el material, los tribunales habían acordado al menos 1.233 reducciones de pena en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022. De ellas, al menos 126 habían supuesto excarcelaciones.

Por tanto, aunque la aplicación de la norma provocó reducciones de condena y salidas de prisión, la cifra de 1.400 excarcelados mencionada por Feijóo no se corresponde con los datos judiciales.

Criminalidad: ¿se han disparado los delitos en España?

ENGAÑOSO.

Feijóo aseguró que las infracciones penales habían aumentado un 18%, los homicidios un 26% y las agresiones sexuales con penetración se habían triplicado durante los gobiernos de Sánchez.

Los datos del Ministerio del Interior reflejan que las infracciones penales registradas en el primer semestre de 2026 habían aumentado un 18,7% respecto al mismo periodo de 2018. Sin embargo, buena parte de ese incremento está relacionado con el crecimiento de la ciberdelincuencia.

De hecho, la criminalidad convencional ha descendido desde 2018, mientras que los delitos informáticos han aumentado considerablemente. En cuanto a las agresiones sexuales con penetración, los casos registrados pasaron de 2.744 en 2018 a 5.370 en 2025, por lo que prácticamente se duplicaron, pero no se triplicaron.

El propio Ministerio del Interior advierte de que la evolución de los delitos sexuales debe interpretarse teniendo en cuenta la mejora de los sistemas de registro y una mayor visibilización y denuncia de estas conductas. En el caso de los homicidios, el resultado de la comparación también depende del indicador y el periodo utilizados.

Presión fiscal: España, entre los países donde más ha aumentado

VERDADERO, CON CONTEXTO.

Feijóo afirmó que España era el tercer país de la Unión Europea donde más había aumentado la presión fiscal. Según los datos de Eurostat, entre 2024 y 2025 España registró uno de los mayores incrementos de la relación entre ingresos fiscales y PIB.

En concreto, la presión fiscal pasó del 37,2% al 38,1% del PIB, un aumento de nueve décimas que situó a España entre los países comunitarios con mayores subidas durante ese ejercicio.

Sin embargo, el dato requiere una precisión: pese al incremento, la presión fiscal española continuaba por debajo de la media de la Unión Europea, situada en el 40,7%. Además, la clasificación corresponde a la variación de un año concreto, no necesariamente al conjunto de los mandatos de Sánchez.

Sánchez: España liderará el crecimiento entre las grandes economías europeas

VERDADERO SEGÚN LAS PREVISIONES.

El presidente del Gobierno aseguró que la Comisión Europea situaba a España como la gran economía de la Unión Europea con mayor crecimiento previsto para 2026.

Las previsiones económicas de otoño publicadas por Bruselas respaldan esa afirmación. La Comisión estima un crecimiento del PIB español del 2,6%, superior al previsto para Alemania, Francia, Italia y Países Bajos.

No obstante, ocho países comunitarios presentan previsiones de crecimiento superiores a las españolas, entre ellos Dinamarca, Malta, Polonia y Suecia.

Por tanto, Sánchez acertó al referirse a las grandes economías europeas, aunque España no encabezaba las previsiones de crecimiento del conjunto de la Unión. Además, se trata de estimaciones económicas y no de resultados definitivos.

¿Ha subido Sánchez los impuestos cien veces?

NECESITA CONTEXTO.

Feijóo acusó al presidente de haber subido los impuestos cien veces desde su llegada al Gobierno. La cifra procede de un estudio del Instituto Juan de Mariana, que contabiliza modificaciones fiscales aprobadas durante los últimos años.

Sin embargo, este recuento incluye tanto incrementos de impuestos como cambios en las cotizaciones sociales, que no son jurídicamente lo mismo. Además, contabilizar medidas fiscales no permite determinar por sí solo cuánto ha aumentado la carga tributaria de cada ciudadano.

El Consejo General de Economistas ha señalado que las cotizaciones sociales pueden tener efectos económicos similares a los impuestos, aunque también advierte de que no todas las subidas tributarias se traducen necesariamente en una mayor recaudación.

Por tanto, la cifra utilizada por Feijóo responde a una metodología concreta y no equivale a afirmar que todos los contribuyentes hayan sufrido cien incrementos impositivos.

Sánchez confunde la inversión ferroviaria con la destinada a la alta velocidad

FALSO EN LOS TÉRMINOS EXPRESADOS.

Sánchez aseguró que el Gobierno había asumido el compromiso de blindar una inversión de 19.000 millones de euros durante los próximos seis años para el mantenimiento y la seguridad de la alta velocidad ferroviaria.

Sin embargo, el programa electoral del PSOE contempla una inversión aproximada de 19.000 millones entre 2026 y 2030 para el mantenimiento y la fiabilidad del conjunto de la red ferroviaria, no exclusivamente para las líneas de alta velocidad.

La diferencia es relevante porque el compromiso incluye también la red convencional. Además, las inversiones anunciadas previamente por el Gobierno para mantenimiento en Adif y Adif Alta Velocidad eran inferiores a esa cantidad.

Por tanto, la cifra de 19.000 millones aparece en el programa socialista, pero Sánchez la atribuyó incorrectamente a la alta velocidad y mencionó un periodo temporal diferente.

¿Sánchez está imputado por financiación irregular?

FALSO .

Uno de los reproches más graves del debate llegó cuando Feijóo aseguró que Pedro Sánchez estaba imputado por financiación irregular en dos procedimientos judiciales.

Sin embargo, no consta una imputación formal del presidente del Gobierno por ese delito en las causas mencionadas. Tampoco se había acordado imputar al PSOE como persona jurídica por financiación ilegal.

En octubre de 2026, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz consideró prematuro imputar al Partido Socialista en el procedimiento relacionado con Leire Díez, en línea con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Si bien existen investigaciones judiciales que afectan a personas del entorno político y familiar del presidente, esto no equivale a que Sánchez esté formalmente investigado por financiación irregular.