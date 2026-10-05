Sánchez reúne a su Ejecutiva en Ferraz y activa la maquinaria electoral del PSOE para el 29N

El PSOE ya tiene definido el equipo que dirigirá su campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La Comisión Ejecutiva Federal ha aprobado este lunes la composición del Comité Electoral, que tendrá a Rebeca Torró, María Jesús Montero y Cristina Narbona al frente de tres de sus principales áreas.

Torró, secretaria de Organización, asumirá la coordinación general de la campaña. La vicesecretaria general, María Jesús Montero, se ocupará de la coordinación estratégica, mientras que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, será la responsable del programa electoral.

Los socialistas aseguran que con este equipo se "pone en marcha toda la maquinaria para ganar las próximas elecciones generales". Desde el partido consideran que "no son unas elecciones más" porque "está en juego un modelo de derechos frente al modelo de las derechas que pretende socavarlos". "Por eso somos más necesarios que nunca", sostiene la formación.

El PSOE reparte las principales áreas de la campaña

El Comité Electoral estará integrado también por la actual portavoz socialista, Montse Mínguez, que mantendrá las funciones de portavocía durante la campaña. Borja Cabezón, secretario adjunto de Organización y Acción Electoral, asumirá esta última área, mientras que Pilar Bernabé se encargará de Igualdad.

Ana Manzano será responsable de Comunicación; Elisa Garrido, de actos públicos; Aránzazu Figueroa dirigirá la campaña joven; Víctor Gutiérrez asumirá impacto digital; Anabel Mateos, movilización, y César Mogo estará al frente del voto exterior.

El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Gómez de Celis, se ocupará de documentación y apoyo a las candidaturas, mientras que Ana María Fuentes será responsable de administración.

"Vamos a dejarnos la piel para ganarnos la confianza de la gente, ilusionar y volver a ganar", ha señalado el PSOE, que asegura contar con "el mejor proyecto, y los mejores equipos y la ilusión y las ganas para defenderlos".

Sánchez pide a la Ejecutiva salir a ganar el 29N

Pedro Sánchez también ha intervenido durante la reunión de la Ejecutiva celebrada en Ferraz, que se ha prolongado durante cerca de dos horas. Según fuentes presentes en el encuentro, el presidente del Gobierno ha pedido a la dirección socialista afrontar la campaña con el objetivo de ganar las elecciones y ha explicado los motivos que le llevaron a adelantar la convocatoria.

Las mismas fuentes aseguran que Sánchez ha llegado "muy animado", de buen humor, decidido y "enchufado".

El Comité Federal proclamará candidato a Sánchez

La candidatura de Sánchez se hará oficial en el Comité Federal previsto para el próximo 17 de octubre. En esa reunión también deberán ratificarse todas las listas electorales del PSOE. El secretario general no está obligado a participar en unas primarias internas al encontrarse actualmente en el Gobierno, de acuerdo con los estatutos socialistas. Solo tendría que hacerlo si lo solicitara el 30% de la militancia o la mitad del Comité Federal. Desde Ferraz señalan que no se ha recibido ninguna petición en ese sentido.