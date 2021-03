TVE muestra una foto de la princesa Leonor y su hermana Sofía al hablar de la vacunación adelantada de las infantas Elena y Cristina

La 'Hora de La 1' ha pedido disculpar en Twitter por usar una imagen de la princesa Leonor y la infanta Sofía en lugar de las infantas Elena y Cristina, para ilustrar la noticia de la vacunación de estas últimas en Emiratos Árabes. "Ha sido un error técnico e, insistimos, pedimos disculpas de nuevo", ha sostenido el programa.

Por estos hechos, el PP ha pedido la dimisión del director de Información y Actualidad de RTVE, Enric Hernández. En un tuit, la diputada del PP y portavoz en la comisión de Control de RTVE, Macarena Montesinos, ha considerado que Enric Hernández "tiene que dimitir ya". "#TVE lo vuelve a hacer y pone en el punto de mira a las hijas del Rey", ha añadido. Y ha concluido: "Exigimos disculpas y que se depuren responsabilidades".

Montesinos ha pedido en varias ocasiones la dimisión de Hernández, especialmente tras la controversia por el rótulo "Leonor se va de España, como su abuelo" emitido en La Hora de La1 para acompañar a la información relativa a los estudios de bachillerato que la princesa cursará en Gales. Por estos hechos RTVE relevó a un trabajador, que esta contratado por una productora.

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, explicó que la Casa Real no tenía "nada que ver" con ese relevo y defendió que en la libertad de expresión "no todo vale". "Hubo un relevo y no un despido", puntualizó Mateo, en la que fue su última comparecencia en el Parlamento, en la que hizo hincapié en que "hay que respetar las instituciones".