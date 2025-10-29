Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una trabajadora del PSOE declara en el Supremo que Koldo gestionaba los gastos de la Secretaría de Organización

Celia Rodríguez, empleada del PSOE, y Mariano Moreno, exgerente del partido, niegan los descuadres en los pagos del PSOE.

Celia Rodríguez, del PSOE, ante el Supremo | EFE

Cristina Navarro
Publicado:

Celia Rodríguez, empleada del PSOE, y Mariano Moreno, exgerente del partido, han negado hoy ante el Tribunal Supremo los posibles descuadres en los pagos del PSOE. Ambos fueron citados como testigos por el juez Leopoldo Puente que investiga el “caso Koldo”, después de que uno de los informes de la UCO recogiera los supuestos desajustes en los procesos de liquidación del partido.

En su declaración, según fuentes presentes, Rodríguez ha asegurado que el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, era quien gestionaba los gastos de la Secretaría de Organización. La trabajadora de Ferraz ha añadido, además, que la entrega del dinero siempre se realizaba a Koldo y este era el encargado de distribuirlo.

En la misma línea se ha pronunciado Mariano Moreno. Que ha normalizado el pago en efectivo, señalando que la Ejecutiva también cobraba mediante liquidaciones en metálico. El exgerente del partido ha llegado a admitir que algunas facturas no se estudiaban en profundidad. “No comprobaban mucho al detalle los tickets”, ha reconocido, según las citadas fuentes.

Moreno ha añadido también que no se daban billetes de 500 euros, después de que la Guardia Civil apuntara a que los miembros de la trama se referían a ellos como “chistorras”.

El PSOE aporta más documentación

24 horas antes de que se produjeran las declaraciones, el PSOE hizo llegar al Tribunal Supremo más documentación para justificar esos supuestos descuadres en los pagos en efectivo. En total, 39 justificantes bancarios, de los movimientos realizados entre 2017 y 2024, periodo en el que la formación retiró un millón de euros para liquidaciones en metálico.

El partido explica al juez que esos gastos estarían atribuidos a todo el equipo de la Secretaría de Organización y no a Ábalos exclusivamente.

Moreno da su versión tras su silencio en el Senado

Mariano Morenofue citado la semana pasada en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, pero se negó a responder a las preguntas de los senadores. El exgerente del PSOE indicó que “por respeto” al Supremo daría primero todas las explicaciones ante el juez. Aunque también se puso a disposición del Senado para volver una vez pasada su declaración.

Síguenos en nuestro [[LINK:EXTERNO|||https://www.whatsapp.com/channel/0029Va6BhYH2phHPnlatwW3b|||can… de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

