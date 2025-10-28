El PSOE informa al Supremo que retiró casi un millón de euros para pagos en metálico y niega irregularidades

El PSOE ha explicado al magistrado que investiga el caso Koldo en el Tribunal Supremo que entre 2017 y 2024 retiró un total de 940.388 euros de su cuenta bancaria. Según el partido, estos fondos se destinaron a la caja del partido para realizar pagos en efectivo.

El partido sostiene que el desfase detectado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil corresponde a gastos de la Secretaría de Organización. Estos gastos, según el PSOE, podrían haber sido gestionados por el exasesor ministerial Koldo García. Estos gastos estaban anotados en la contabilidad oficial del partido y no asignados individualmente a ninguna de las personas involucradas.

El partido adjunta un documento con la relación de todos los pagos en metálico realizados por caja entre 2017 y 2024. En él, se refleja que 127.739,18 euros se destinaron a la Secretaría de Organización.

Respecto a los investigados, los pagos registrados fueron: 19.636,97 euros a Ábalos entre 2017 y 2019, 11.291,33 euros a Koldo García en el mismo periodo, y 30.797,38 euros a Santos Cerdán entre 2017 y 2020.

El PSOE subraya que todos los pagos, tanto en efectivo como por transferencia, están incorporados en la contabilidad del partido y son revisados por auditores externos y por el Tribunal de Cuentas.

Negación de caja 'B' y control de efectivo

El partido insiste en que la caja utilizada para liquidaciones en metálico se nutre únicamente de reintegros bancarios de una cuenta oficial de funcionamiento. Cada ingreso se documenta y se registra contablemente. Además, no se recibieron ni ingresaron billetes de quinientos euros en ninguna remesa.

Entre 2017 y 2024, todos los ingresos en caja sirvieron para reembolsar las liquidaciones de gastos en efectivo del equipo de la Comisión Ejecutiva Federal. Según el PSOE, no existe ninguna caja 'B' ni cuenta extracontable.