Abucheos a Mazón tras su declaración institucional por el aniversario de la DANA: "Asesino, a la cárcel"

Esta mañana, con motivo del aniversario de la DANA, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha comparecido en el Palau donde ha reconocido que "hubo cosas que debieron funcionar mejor". Antes del discurso, se ha guardado un minuto de silencio en honor a las víctimas.

Mazón ha recordado que en la actualidad siguen "sanando humanamente y reparando materialmente" y llama a la reflexión "ante el desamparo de tantos valencianos". No obstante asegura que tratan "de hacer lo mejor en un circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no fue suficiente, y hoy de nuevo debemos reconocerlo".

A las puertas del Palau, una multitud de medios y varias personas esperaban la salida de Mazón, quién no ha prestado declaración y ha accedido directamente al coche que lo esperaba. En un vídeo publicado por el medio 'Levante' se escuchaba a los presentes han abucheado al presidente y han arremetido contra él por su gestión de la DANA, llamándole "asesino", y exigiendo su dimisión, "Mazón dimisión", así como su entrada a prisión: "A la cárcel".

Las asociaciones de víctimas han salido a las calles de Valencia reclamando también la dimisión del presidente: "Que Mazón se vaya a su casa y que no aparezca nunca más". Además la marcha también se ha dirigido al restaurante donde Mazón estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana: "Al Ventorro, donde tantas buenas horas pasó el señor presidente"

A las 18:30 horas Mazón asistirá al funeral de Estado por las víctimas de la tragedia que se cobró la vida de 237 personas en Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía. El acto será presidido por los reyes de España, Felipe VI y Leticia, y asistirá el presidente del Gobierno y su equipo, así como el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo o alcaldes de las poblaciones afectadas, entre otros de los 800 asistentes que acogerá el Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia.

