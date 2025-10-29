Feijóo ataca a Pedro Sánchez por "politizar" la DANA y este evita responder por su aniversario: "Hoy no es el día"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han vuelto a reencontrarse en una nueva sesión de control al Gobierno. En la ronda de preguntas al Ejecutivo, el gallego, con motivo del aniversario de la tromba de agua que desbordó ríos y barrancos dejando cientos de muertos, ha comenzado recordando a las víctimas de la DANA .

Se ha dirigido al socialista para pedirle que "toda la energía" utilizada por el presidente, según Feijóo, "para politizar el tema se utilizase para la reconstrucción". Posteriormente ha mencionado su cita del jueves en la comisión del Senado sobre el caso Koldo, preguntándole si "piensa decir la verdad" o, por el contrario "va a seguir haciendo de Pedro Sánchez".

Por su parte, el presidente del Gobierno ha respondido al popular que siempre formula la misma pregunta desde hace años, y aunque admite que el Ejecutivo tiene que rendir cuentas, en el día de hoy y cumpliéndose un año de la tragedia que se cobró cientos de vidas, ha afirmado que "hoy no es el día" y sí es "el día de las víctimas de la DANA en Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha".

Aunque no solo para aquellos que perdieron la vida, sino también para sus familiares, personas que perdieron sus hogares, comercios, "que lo han perdido todo", y que un año después continúan reconstruyendo aquello que golpeó la DANA. Además ha hecho especial mención agradeciendo a los que se desplazaron hacia las zonas afectadas para ayudar y "reivindicar a los trabajadores públicos" por el trabajo "extraordinario".

Es por ello que ha zanjado que este miércoles no es el momento de reproches y que "ya habrá otro día para hablar de estas cuestiones".

Sin embargo, el líder del Partido Popular ha reprochado que el 29 de octubre de 2024 cuando la oposición pidió suspender el pleno, "ustedes volviese otra vez a la Cámara para asaltar Radio Televisión Española cuando las víctimas se estaban muriendo". Del mismo modo ha subrayado que seguirá cumpliendo con "distinguir la verdad de la mentira" porque asegura que Sánchez "ha mentido a todos".

Las mentiras de Sánchez

El gallego ha mencionado los asuntos en los que, según él, Pedro Sánchez no ha sido sincero: "Mintió con Bildu, Ley Amnistía, CUP Independentista, Puigmdemont, con presentar presupuestos, sobre las viviendas que haría, impuestos a las clases medias, mujeres, política exterior, sobre su parejas, en sus cartas para taparla, escondiendo a su hermano en la Moncloa, con los dos exsecretarios de Organización: José Luís Ábalos y Santos Cerdán, con la financiación de su partido".

Y ha recalcado que el presidente del Gobierno "miente más que el CIS y que su Televisión Española" y asegura que en la comisión de investigación del 'caso Koldo' que se celebrará el jueves en el Senado "volverá a mentir", afirmando que "si dice la verdad, acabará con usted".

El líder de la oposición ha concluido su intervención cuestionando que "ya veremos lo de su contabilidad B" porque "lo que es seguro es que no tiene plan B para gobernar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.