El Rey asegura estar "ahora y siempre" con las víctimas de la DANA y ve "necesario seguir analizando" las causas

Felipe VI convierte su discurso en Valencia en un abrazo público a los familiares y reivindica aprender lecciones para evitar que una tragedia así se repita.

El rey Felipe VI tras su intervención en el funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana

Felipe VI: "La Reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros" | EFE

Celia de Santiago
Actualizado:
Publicado:

El Rey Felipe VI ha presidido este miércoles en Valencia el funeral de Estado en homenaje a las víctimas de la DANA, acompañado por la reina Letizia y las principales autoridades del Estado. Antes del inicio de la ceremonia, los monarcas han mantenido un encuentro privado con varios familiares, a quienes han abrazado y trasladado personalmente su apoyo y afecto.

Durante el acto, celebrado en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el Rey ha pronunciado un emotivo discurso en el que ha recordado el dolor de aquel 29 de octubre y ha subrayado que “la Reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros”.

El monarca recordó que “lo que ocurrió ese día, esa noche, y lo que siguió, nos trae a todos recuerdos tremendamente duros y sobrecogedores” y que la DANA dejó “un inmenso dolor que todavía sentimos”. Reivindicó mantener viva la memoria: “Cada nombre, cada historia, cada persona, forma parte de una memoria que nos pertenece a todos y que entre todos debemos y queremos preservar”.

“No existen las palabras perfectas”

Felipe VI admitió la dificultad de encontrar el lenguaje adecuado ante una pérdida así: “Intenté ponerme en vuestro lugar, imaginar qué os podría decir, y no existen las palabras perfectas”, afirmó, antes de apelar a “un sentimiento de dolor sincero” que une a toda la sociedad con las familias en duelo. “Un cariño, personal y de toda España, que es necesario expresar hoy”, dijo.

Además del consuelo, el Rey reclamó rigor para extraer lecciones de la tragedia: “Es necesario seguir analizando las causas y circunstancias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras grandes catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias. Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita”.

“Que nuestras palabras lleguen como un abrazo”

Felipe VI cerró con una imagen que atravesó el auditorio: “Ante tanto dolor, ojalá nuestras palabras lleguen como un abrazo. Que nuestro abrazo lleno de cariño, de respeto y deseo de consuelo, os llegue y os envuelva siempre”.

Feijóo ataca a Pedro Sánchez por "politizar" la DANA y este evita responder por su aniversario: "Hoy no es el día"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso

España

Imagen de archivo del exconcejal de Marbella (Málaga) Carlos Fernández (d) junto a la exalcaldesa de la ciudad Marisol Yagüe (c) y la exteniente de alcalde Isabel García Marcos. EFE/AL

La Audiencia Nacional deja en libertad provisional a Carlos Fernández, último prófugo del 'caso Malaya'

Los reyes saludan a los familiares

Los Reyes se reúnen con las familias de las víctimas de la DANA antes del funeral de Estado en Valencia

Virginia Ortiz Riquelme, familiar de víctimas de las inundaciones en la localidad de Letur (Albacete), interviene en el funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana celebrado este miércoles en Valencia con motivo del primer aniversario de la tragedia
Funeral DANA

Virginia Ortiz, prima de un fallecido por la DANA en Letur: "El causante es quien omite su deber a sabiendas de que deriva en muertes"

José Luis Ábalos
Caso Koldo

Ábalos pide que Transportes certifique "el número de folios" que usó como ministro para "acreditar" que no hay un "lenguaje en clave"

Las asociaciones de víctimas por la DANA salen a las calles
Aniversario DANA

Abucheos a Mazón tras su declaración institucional por el aniversario de la DANA: "Asesino, a la cárcel"

El presidente de la Generalitat ha abandonado el Palau entre abucheos, con los presentes exigiendo su dimisión.

Celia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE,
Caso Koldo

Una trabajadora del PSOE declara en el Supremo que Koldo gestionaba los gastos de la Secretaría de Organización

Celia Rodríguez, empleada del PSOE, y Mariano Moreno, exgerente del partido, niegan los descuadres en los pagos del PSOE.

Leire Díez en el Senado

La presunta fontanera del PSOE se niega a dar el pendrive con sus trabajos al Senado por "secreto profesional"

El rey Juan Carlos en el Real Club Náutico de Sanxenxo en septiembre

El rey Juan Carlos asegura que se fue a Abu Dabi para ayudar a Felipe VI y no "obstaculizarle" en el "ejercicio de sus funciones"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián

Gabriel Rufián tacha de "psicópata" a Carlos Mazón por asistir al funeral por las víctimas de la DANA

