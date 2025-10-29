Discurso del Rey
El Rey asegura estar "ahora y siempre" con las víctimas de la DANA y ve "necesario seguir analizando" las causas
Felipe VI convierte su discurso en Valencia en un abrazo público a los familiares y reivindica aprender lecciones para evitar que una tragedia así se repita.
- Funeral de Estado por las víctimas de la DANA en Valencia, streaming en directoVirginia Ortiz, prima de un fallecido por la DANA en Letur: "El causante es quién omite su deber a sabiendas de que deriva en muertes"
- Gritos a Mazón en el funeral por las víctimas de la DANA: "¡Asesino! ¡Rata cobarde! Viniendo aquí te ríes de nosotros"
- Virginia Ortiz, prima de un fallecido por la DANA en Letur: "El causante es quién omite su deber a sabiendas de que deriva en muertes"
Publicidad
El Rey Felipe VI ha presidido este miércoles en Valencia el funeral de Estado en homenaje a las víctimas de la DANA, acompañado por la reina Letizia y las principales autoridades del Estado. Antes del inicio de la ceremonia, los monarcas han mantenido un encuentro privado con varios familiares, a quienes han abrazado y trasladado personalmente su apoyo y afecto.
Durante el acto, celebrado en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el Rey ha pronunciado un emotivo discurso en el que ha recordado el dolor de aquel 29 de octubre y ha subrayado que “la Reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros”.
El monarca recordó que “lo que ocurrió ese día, esa noche, y lo que siguió, nos trae a todos recuerdos tremendamente duros y sobrecogedores” y que la DANA dejó “un inmenso dolor que todavía sentimos”. Reivindicó mantener viva la memoria: “Cada nombre, cada historia, cada persona, forma parte de una memoria que nos pertenece a todos y que entre todos debemos y queremos preservar”.
“No existen las palabras perfectas”
Felipe VI admitió la dificultad de encontrar el lenguaje adecuado ante una pérdida así: “Intenté ponerme en vuestro lugar, imaginar qué os podría decir, y no existen las palabras perfectas”, afirmó, antes de apelar a “un sentimiento de dolor sincero” que une a toda la sociedad con las familias en duelo. “Un cariño, personal y de toda España, que es necesario expresar hoy”, dijo.
Además del consuelo, el Rey reclamó rigor para extraer lecciones de la tragedia: “Es necesario seguir analizando las causas y circunstancias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras grandes catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias. Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita”.
“Que nuestras palabras lleguen como un abrazo”
Felipe VI cerró con una imagen que atravesó el auditorio: “Ante tanto dolor, ojalá nuestras palabras lleguen como un abrazo. Que nuestro abrazo lleno de cariño, de respeto y deseo de consuelo, os llegue y os envuelva siempre”.
Más Noticias
- La Audiencia Nacional deja en libertad provisional a Carlos Fernández, último prófugo del 'caso Malaya'
- Los Reyes se reúnen con las familias de las víctimas de la DANA antes del funeral de Estado en Valencia
- Virginia Ortiz, prima de un fallecido por la DANA en Letur: "El causante es quien omite su deber a sabiendas de que deriva en muertes"
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad