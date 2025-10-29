El Rey asegura estar "ahora y siempre" con las víctimas de la DANA y ve "necesario seguir analizando" las causas

El Rey Felipe VI ha presidido este miércoles en Valencia el funeral de Estado en homenaje a las víctimas de la DANA, acompañado por la reina Letizia y las principales autoridades del Estado. Antes del inicio de la ceremonia, los monarcas han mantenido un encuentro privado con varios familiares, a quienes han abrazado y trasladado personalmente su apoyo y afecto.

Durante el acto, celebrado en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el Rey ha pronunciado un emotivo discurso en el que ha recordado el dolor de aquel 29 de octubre y ha subrayado que “la Reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros”.

El monarca recordó que “lo que ocurrió ese día, esa noche, y lo que siguió, nos trae a todos recuerdos tremendamente duros y sobrecogedores” y que la DANA dejó “un inmenso dolor que todavía sentimos”. Reivindicó mantener viva la memoria: “Cada nombre, cada historia, cada persona, forma parte de una memoria que nos pertenece a todos y que entre todos debemos y queremos preservar”.

“No existen las palabras perfectas”

Felipe VI admitió la dificultad de encontrar el lenguaje adecuado ante una pérdida así: “Intenté ponerme en vuestro lugar, imaginar qué os podría decir, y no existen las palabras perfectas”, afirmó, antes de apelar a “un sentimiento de dolor sincero” que une a toda la sociedad con las familias en duelo. “Un cariño, personal y de toda España, que es necesario expresar hoy”, dijo.

Además del consuelo, el Rey reclamó rigor para extraer lecciones de la tragedia: “Es necesario seguir analizando las causas y circunstancias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras grandes catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias. Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita”.

“Que nuestras palabras lleguen como un abrazo”

Felipe VI cerró con una imagen que atravesó el auditorio: “Ante tanto dolor, ojalá nuestras palabras lleguen como un abrazo. Que nuestro abrazo lleno de cariño, de respeto y deseo de consuelo, os llegue y os envuelva siempre”.

