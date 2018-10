Torra advierte a Sánchez: "La paciencia de Cataluña no es infinita y el margen de Pedro Sánchez se ha acabado"

LE ENVIARÁ UNA CARTA PARA PEDIR UNA REUNIÓN

El presidente de la Generalitat advierte a Pedro Sánchez de que si no presenta "antes de noviembre" una propuesta que facilite el derecho de autodeterminación de Cataluña, el independentismo "no podrá garantizarle ninguna estabilidad en el Congreso". Quim Torra advierte además de que la legislatura está "condicionada" por la sentencia sobre el caso judicial del 'procés' y asegura que no va a "parar hasta hacer efectivo" el resultado del 1-O.