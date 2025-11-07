María Guardiola exige a Sánchez convocar elecciones: "Por mucho juego de trilero y gafas de 'atrezzo', no nos podemos despistar"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha sentado en el plató de Espejo Público junto a Susanna Griso para abordar la actualidad política, desde la ruptura de Junts, hasta una posible moción de censura con el PP, la convocatoria de elecciones adelantadas en Exremadura, o la situación de Mazón y la Comunidad Valenciana. Guardiola se muestra tajante y considera que "lo que tiene que hacer Sánchez es convocar elecciones".

Preguntada sobre una posible moción de censura de PP y Junts, Guardiola piensa que "perder el tiempo no es lo que necesitan los españoles, lo que tiene que hacer Sánchez es convocar elecciones ante el bloqueo absoluto". Además, ante la comparecencia de Sánchez en el Senado, explica que le pareció "lamentable" y "bastante triste tener que ver al presidente del Gobierno reírse a carcajadas de españoles e instituciones sin dar explicación de la corrupción que les rodea". Señala que "estamos ahora en un capítulo horrible de corrupción familiar y política" y que "por mucho juego de trilero y gafas de atrezzo, no nos podemos despistar", pues es un "presidente que no merecemos".

"Como la escena final de Telma y Louise"

Tras el anuncio de Junts de enmiendas a "la totalidad de las leyes" que el Gobierno tiene registradas en el Congreso, Guardiola señala que "cuando uno se agarra al chantaje para gobernar, lo lógico es que gane el chantaje y pierda el Gobierno, sabíamos que iba a acabar como la escena final de Telma y Louise, pero esta se hace pesada".

Remarca, además, que "esta legislatura es una pérdida de tiempo, no hay recursos, se impide sacar leyes, no se han sacado los PGE, el gobierno de Sánchez gasta sin control ninguno porque no hay planificación ni proyecto de país".

Los PGE prorrogados

Preguntada sobre los PGE prorrogados, Guardiola considera que "es una situación muy grave que no se puede aguantar, también para el resto de regiones, infraestructuras importantes como AVE o autovías q nos conecten con resto del país, necesitamos inversiones. Extremadura ha estado mucho tiempo olvidada y necesitamos PGE, necesitamos inversión territorializada mire a Extremadura y no solo a socios separatistas, para lo único que Sánchez tiene ojitos".

Elecciones adelantadas en Extremadura

Ante la convocatoria adelantada de elecciones en Extremadura para el 21 de diciembre, María Guardiola señala que "es una decisión que tomo en ningún caso pensando en encuestas y calculo electoral, lo tomo por sentido de responsabilidad, no me he guardado carta, he sido transparente y sincera con los grupos de la asamblea y en proceso de negociación presupuestaria dije que no podía permitir por el bien de la región un bloqueo".

"Lo que me he encontrado es enmiendas a la totalidad de todos los grupos, ante el bloqueo quiero seguir avanzando y dar voz a extremeños".