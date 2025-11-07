Socios del Gobierno piden a Albares que explique la posición sobre el Sáhara y los centros de migrantes en Mauritania

EH Bildu, ERC y BNG, partidos socios del Gobierno, han pedido que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparezca en el Congreso para que explique la posición española ante las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara.

Las formaciones, a través de un comunicado, al cumplirse el 50 aniversario de la Marcha Verde, piden al Gobierno “que defienda que se cumpla el mandato de la Minurso y se organice un referéndum de autodeterminación”. Además, reiteran su compromiso con el respeto al derecho internacional y a la libre determinación del pueblo saharaui “como un principio irrenunciable de la política exterior de cualquier democracia”.

Centros de migrantes en Mauritania

Las formaciones soberanistas de izquierdas también quieren que el ministro dé cuenta "de la apertura de dos centros de detención de migrantes" en Mauritania, -según denuncian citando informaciones-, a través de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según estos partidos, estos centros "son, en verdad, centros de detención: uno, ubicado en la capital de Mauritania, Nouakchott; y el otro en la frontera con el Sáhara Occidental bajo ocupación ilegal marroquí, en Nouadhibou", señalan en su comunicado.

Las formaciones que piden las comparecencias entienden que en estos espacios "se privará de libertad también a menores de edad, incluidos bebés en edad lactante, un extremo que la legislación española prohíbe" -según aseguran-, por lo que exigen explicaciones inmediatas al Ejecutivo.

