Tellado acusa al PSOE de "blanqueo y financiación irregular" y dice que Sánchez está "acorralado política y judicialmente"

El Partido Popular no cesa sus ataques. El secretario general del partido, Miguel Tellado, ha vuelto a cargar contra el PSOE y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el último auto del Tribunal Supremo, que insta a la Audiencia Nacional a investigar los presuntos pagos en metálico realizados por Ferraz en favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

"Lo que al presidente del Gobierno no le consta, parece que al Tribunal Supremo sí", ha afirmado Tellado, quien ha calificado la resolución judicial como "un nuevo varapalo en los tribunales". Según el dirigente popular, el auto del Supremo "pide investigar la llegada de dinero en bolsas de basura a la sede del Partido Socialista", lo que, a su juicio, "es la evidencia de que los jueces ven indicios de delito en Ferraz".

"Las urnas serán implacables y la justicia también"

Tellado ha descrito la situación del Ejecutivo como una agonía que solo Sánchez puede decidir cuánto dura, y ha asegurado que "las urnas serán implacables y la justicia también lo será". Ha reprochado al presidente su "colección de evasivas" durante su comparecencia en la comisión del Senado sobre el caso Koldo: "Pedro, 'no me consta', ha quedado más retratado que nunca. Vaya espectáculo tan patético el que ha dado en la comisión de investigación". "Lo finge porque no puede decir la verdad sobre los escándalos que le rodean. Si lo hiciera se auto inculparía. Y tampoco puede mentir, sin empeorar todavía más, la situación, sin abrirse otro frente judicial por falso testimonio", ha añadido.

El PP anuncia una iniciativa para limitar el uso del dinero público

El número dos del PP ha acusado además a Sánchez de gobernar "en soledad política y parlamentaria" tras la ruptura con Junts y la falta de apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. En este contexto, ha anunciado que el PP registrará en el Congreso una iniciativa para "impedir que un presidente sin crédito y sin mayoría pueda hacer un uso discrecional del dinero público".

"Acorralado en lo judicial, acorralado también en lo político, no le daremos respiro en lo presupuestario", ha advertido Tellado. Finalmente, pide al presidente que convoque elecciones cuanto antes: "Sánchez está en un callejón con una única salida: las urnas. España merece un gobierno nuevo, fuerte y con un presidente que tenga palabra".

