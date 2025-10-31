Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

CASO KOLDO

Ábalos, tras la declaración de Sánchez en el Senado por el 'caso Koldo': "Sería más justo llamarlo 'aquelarre'"

El exministro José Luis Ábalos carga contra el PP por el "abuso" que ejerce sobre las instituciones.

El exministro José Luis Ábalos comparece

Ábalos carga contra el Senado y lo llama "aquelarre" | EFE

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

El exministro José Luis Ábalos fue uno de los nombres más repetidos durante la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado. El ahora diputado en el Grupo Mixto ha cargado contra el abuso, y el control que ejerce, a su juicio, el Partido Popular sobre las instituciones. También se ha pronunciado sobre la intervención de Sánchez que calificaba de "circo" y "comisión de difamación". Ábalos cree que sería más justo llamarlo "aquelarre".

"Y llama del mismo modo la atención que grupos parlamentarios que hasta ahora no habían participado en esa mal llamada 'comisión de investigación' se hayan apuntado hoy también 'al circo', aunque sería más justo llamarlo 'aquelarre'", ha asegurando en 'X'.

"Visto el desarrollo de la Comisión del 'Caso Delorme' en el #Senado, da gusto comprobar como hoy muchos y muchas han descubierto gracias a la comparecencia del presidente, el uso y abuso, y el control que ejerce el Partido Popular sobre las instituciones. Un control espurio y autoritario de la Institución, por el que el PP manifiesta su desprecio por su función constitucional como Cámara de representación territorial y donde además vulnera sistemáticamente los derechos fundamentales de las personas que recoge nuestra Carta Magna (desde la presunción de inocencia, al derecho a la verdad y al honor o el derecho a la privacidad…). Es todo un escándalo que quizás hoy hayan visto por primera vez muchos españoles y españolas a pesar de las mentiras, insidias y calumnias de los portavoces del PP, VOX y UPN en las casi 90 comparecencias arbitrarias y morbosas de personas de muy diversa índole en una comisión que más parece un tribunal de la Inquisición que una comisión política. Como es igual de decepcionante haber visto a (@sanchezcastejon dejarse contaminar por el relato de la derecha política y mediática. Y llama del mismo modo la atención que grupos parlamentarios que hasta ahora no habían participado en esa mal llamada 'comisión de investigación' se hayan apuntado hoy también 'al circo', aunque sería más justo llamarlo 'aquelarre'. Todos y todas deberían recordar que, en un estado democrático, los derechos fundamentales están para ser defendidos, garantizar la dignidad de las personas al margen del concepto que te merezcan y protegerlas de los abusos. Derechos que son la base de nuestra convivencia, de la democracia y del Estado de derecho", ha escrito el exministro de Transportes en su cuenta de la red social 'X'.

Feijóo cree que no puede seguir gobernando quien debe "silencio" a Ábalos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa al jefe del Ejecutivo de no ofrecer explicaciones en el Senado durante su comparecencia y recurrir a fórmulas como "no me consta" o "no lo recuerdo". "No puede seguir gobernando quien debe más silencio al 'sólido' Ábalos y al 'decente' Cerdán que explicaciones a la gente", ha declarado Feijóo.

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno por los "elogios" que ha dedicado a Ábalos. "De todo, menos Ábalos 'el imputado'". Elogios de Sánchez para 'El de los folios'".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Sánchez denuncia "un circo" y admite pagos en efectivo en su declaración por el caso Koldo en el Senado

Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Senado por el caso Koldo

Publicidad

España

El exministro José Luis Ábalos comparece

Ábalos, tras la declaración de Sánchez en el Senado por el 'caso Koldo': "Sería más justo llamarlo 'aquelarre'"

Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Senado por el caso Koldo

Sánchez denuncia "un circo" y admite pagos en efectivo en su declaración por el caso Koldo en el Senado

Incendios Castilla y León

La Fiscalía investigará los incendios de agosto en Castilla y León tras una denuncia por inacción contra Mañueco

La opinión de Vicente Vallés
Opinión

Vicente Vallés: "La sesión de hoy no ha sido gratis para el PP, pero tampoco para Pedro Sánchez"

Imagen de archivo del secretario general de Junts, Jordi Turull, junto a la vicepresidenta, Miriam Nogueras, y el portavoz Josep Rius, entre otros
Gobierno

Las bases de JxCat avalan la ruptura de los acuerdos con el PSOE con el 87% de los votos

Feijóo acusa a Sánchez de no dar explicaciones y dice que no puede seguir gobernando quien debe "silencio" a Ábalos
Reacciones Senado

Feijóo critica que Sánchez no de "explicaciones a la gente" en el Senado: "Debe más silencio a Ábalos y Cerdán"

Feijóo reacciona así a las cinco horas y media de comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado.

Imagen de archivo de Juan Carlos I.
Emérito

Juan Carlos I, sobre Letizia: "No contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares"

En vísperas de la publicación de sus memorias, el rey emérito desgrana errores y arrepentimientos, admite “debilidades” y lamenta la distancia con Felipe VI, mientras reivindica su legado y aconseja a la princesa Leonor.

Víctor de Aldama, Pedro Sánchez y José Luís Ábalos

Un senador del PP propone un careo entre Pedro Sánchez, Víctor de Aldama y José Luís Ábalos: "Se responde usted solo"

Pequeño Nicolás

El Supremo absuelve al 'Pequeño Nicolás' de usurpación de funciones y rebaja la condena

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escucha una de las preguntas mientras comparece este jueves ante la comisión de investigación del caso Koldo

Pedro Sánchez niega que su mujer participara en el rescate de Air Europa: "Por supuesto nada tuvo que ver"

Publicidad