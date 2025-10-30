Un senador del PP propone un careo entre Pedro Sánchez, Víctor de Aldama y José Luís Ábalos: "Se responde usted solo"

La comisión de investigación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el 'caso Koldo' en el Senado ha dejado multitud de titulares, la gran mayoría sobre las respuestas del jefe del Ejecutivo a los parlamentarios. Sin embargo en la última ronda de preguntas, un senador popular ha lanzado una propuesta que no ha convencido al socialista.

Sánchez estaba obligado a decir la verdad. El presidente de la Comisión de Investigación del 'caso Koldo', Eloy Suárez, se lo ha recordado al comienzo de la comparecencia: "Esta comisión ha requerido su comparecencia y le ha advertido de la obligación que deriva del artículo 502.3 del Código Penal de no faltar la verdad en su testimonio".

Tras más de cinco horas de preguntas de todos los partidos políticos con representación en la cámara Alta, Sánchez, con sus documentos y gafas, ha salido con buenas sensaciones. "Muy satisfecho", respondía a los medios mientras abandonada del edificio.

El senador del Partido Popular, Alejo Miranda, ha sido el encargado de cerrar la comisión y plasmar todas las preguntas de la formación que preside Alberto Núñez Feijóo. Le ha dejado una petición, concretamente un careo con algunos de los investigados en la trama de la venta de mascarillas: "¿Sería capaz, señor Sánchez, de someterse a un careo en esta Cámara con Aldama y con Ábalos? ¿Sí o no?".

Pero el presidente, con intención de responder, no ha podido contesta al parlamentario, ya que este interrumpía al socialista repitiendo la misma propuesta. El jefe del Ejecutivo le replicó que él mismo se respondía con la pregunta lanzada: "Se responde usted con su pregunta".

Además, subrayaba la "frustración y desesperación" de los populares por la propuesta de enfrentar a varias personas, así como la lamentación de que el empresario Víctor de Aldama, sea el "guía" de la oposición. Un argumento del que no estuvo de acuerdo el senador popular que le rebatió afirmándole que si en algún momento ha sido "guía" de alguien, en todo caso es de los dos exsecretarios de Organización del PSOE, "su Ábalos y su Cerdán", ya que según apunta fueron "quienes le adjudicaron las mascarillas y los hidrocarburos".

"Algo que no va a encontrar"

A las 14:10 horas terminada la comparecencia del presidente en la comisión por el 'caso Koldo'. Tras responder a las cuestiones de las diferentes formaciones con representación en el Senado ha arremetido contra la comisión y ha defendido al PSOE de la trama.

Ha recordado que expulsaron "de forma fulminante" a todo aquel sospechoso, colaborando así con el poder judicial: "Mi Gobierno se toma muy en serio los hechos que están siendo investigados por los tribunales, y por eso creo que hemos actuado con absoluta contundencia ante ellos, sin taparlos ni ocultarnos, como sí hicieron otros".

No obstante ha criticado a la comisión, al dirigirse a ellos como "una burda instrumentalización de una institución necesaria para nuestra democracia". Y finalmente, para terminar, ha lanzando un mensaje al partido que preside Alberto Núñez Feijóo afirmando que "llevan siete años en la oposición y continuarán ahí".

"En esta comisión el PP lleva año y medio intentando encontrar algo que no va a encontrar porque no existe mientras tiene una sede pagada en negro. Es la realidad que España sabe y no pueden soportar", ha concluido Sánchez.

