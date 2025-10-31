El PP estudiará si Sánchez incurrió en falso testimonio mientras el PSOE dice que salió "reforzado y airoso"

Pedro Sánchez compareció más de cinco horas ante la comisión de investigación del Senado por el 'caso Koldo'. Un sesión que ha dado mucho que hablar y dejó imágenes tensas.

La reacción de su partido fue inmediata. Varios ministros hablaron de un "tremendo bluf" del PP. Félix Bolaños defendió la actuación de Sánchez y calificó la comisión de “absurda”. Para el ministro, el presidente "salió reforzado, exitoso y airoso".

Por su parte desde el Partido Popular no comparten esa lectura. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, afirma que Sánchez mintió "en muchas cuestiones". El PP anunció que revisará las declaraciones para valorar si existe falso testimonio.

Los populares critican que Sánchez recurriera demasiado al "no me consta" y al "no me acuerdo". Dicen que dejó "puntos débiles" sin aclarar. Desde Génova sostienen que la comparecencia no resolvió las dudas sobre la contabilidad del PSOE ni sobre presuntas irregularidades del entorno del presidente.

Sánchez mantiene su versión

Sánchez negó irregularidades personales y admitió pagos "anecdóticos" en efectivo en su etapa como secretario general, pero rechazó sobresueldos y negó conocer contabilidades paralelas del partido. Aseguró que acudió documentado y que respondió con precisión a lo que sabía.

El presidente calificó la investigación de "circo" y de "comisión de difamación" en ciertos momentos. También criticó el tono de la comisión y la actuación de algunos senadores.

Cargos del PP admiten que su senador estuvo "atropellado"

El senador del PP Alejo Miranda fue el elegido para interrogar a Sánchez durante parte de la sesión. Su estilo fue agresivo y exigió respuestas breves y tensionó el debate. Dirigentes del PP han coincidido este jueves en calificar de "atropellado" el interrogatorio

Desde el PSOE han criticado duramente la actuación del senador popular En redes, ministros y portavoces calificaron su actuación de "bochornosa" y "fake".