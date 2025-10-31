Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un vídeo muestra a Pradas el día de la DANA compartiendo con varios técnicos preocupación por el barranco del Poyo

Las imágenes fueron grabadas en la mañana del 29 de octubre de 2024.

Salom&eacute; Pradas junto a t&eacute;cnicos el d&iacute;a de la dana

Salomé Pradas junto a técnicos el día de la danaEuropa Press

Neila Gallego
Publicado:

Un vídeo grabado el día de la DANA muestra a la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, en una conversación con técnicos del 112. En ella se expresa la preocupación por la situación de los barrancos y en la que la exresponsable de Emergencias menciona el barranco del Poyo.

Las imágenes fueron grabadas en la mañana del 29 de octubre de 2024, incorporadas a la causa que instruye la magistrada de Catarroja, en Valencia.

Una de las acusaciones, la ejercida por Acció Cultural del País Valencia, reclamó los britos "sin ningún tipo de edición de la grabación y sonido".

En uno de los vídeos aportados, de 29 segundos de duración, se ve a la exconsellera conversando con algunos técnicos sobre la situación. En ella están además presentes el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez.

En la grabación, a la que ha tenido acceso 'Europa Press', se escucha a uno de los trabajadores hacer alusión, no solo a la lluvia, sino a "todo el tema de los barrancos". A esto, Pradas comenta que "eso es lo que nos está preocupando más". Al momento, la exconsellera se vuelve hacia otro técnico, que menciona puntos como Aldaia, Quart de Poblet o Buñol y Pradas asiente y dice: "el barranco del Poyo, sí, sí".

En otro fragmento, de 11 segundos, aparecen sentados en una mesa Pradas y Argüeso. La exconsellera apunta datos y escucha las indicaciones de Jorge Suárez, quien se refiere a la conveniencia de que bomberos forestales realicen un "seguimiento visual" e "informen".

Un tercer vídeo muestra de nuevo a Pradas, junto a Argüeso, Suárez y también la jefa de Servicio de Emergencias, Inmaculada Piles. La extitular de Interior pregunta si "con esta alerta, a nivel de emergencias, hemos mandado algún medio especial allí o simplemente es la alerta".

