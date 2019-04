Soraya Rodríguez: "El partido tendrá que aceptar lo que salga de la votación del Comité Federal"

La palabra abstención parece que ya no da miedo en el PSOE. Este lunes la delegación socialista de Andalucía se posicionó claramente a favor de abstenerse ante la investidura de Mariano Rajoy y hoy, en 'Un café con Susanna', Soraya Rodríguez ha defendido que la pregunta que se debe hacer en el próximo Comité Federal del partido ha de ser: "¿Vamos a terceras elecciones o desbloqueamos una situación política que lleva bloqueada más de diez meses?".

Rodríguez apuesta porque la próxima cita del máximo órgano socialista ha de plantearse "entre elecciones sí o elecciones no". Ante la pregunta de "llevamos al país a unas terceras elecciones" la presidenta del PSOE de Castilla y León responde de forma clara: "Yo le diría que no. Y si no llevamos al país a unas terceras elecciones lo lógico es dejar gobernar a la lista más votada".

En un atisbo de autocrítica, la socialista ha reconocido que el debate que se ha abierto en su grupo "debería haberse abierto antes". Ha barajado que "podía haberse dejado gobernar a la lista más votada pidiendo incluso la cabeza de Rajoy", pero considera que perdieron esa oportunidad "porque tardamos tiempo".

Soraya Rodríguez ha defendido que "todo el PSOE está en contra del PP, no quiere que Rajoy gobierne", pero acepta que "los ciudadanos decidieron que el PP fuese la lista más votada".

Rodríguez ha insistido en que durante estos últimos diez meses "hemos construido mucho diálogo para llegar a un callejón sin salida". Además destaca que "el PSOE intentó ante un escenario parlamentario fragmentado construir una alternativa y esa alternativa fracasó porque tanto Podemos como Ciudadanos se autoexcluyeron".

Reiterando esta postura ha manifestado que tras el 26-J "el único gobierno alternativo era imposible para el PSOE porque era con el apoyo de la derecha secesionista y la izquierda secesionista".

Preguntada sobre la disciplina de voto, Soraya Rodríguez ha dejado clara su postura que no es otra que "habrá que aceptar lo que salga de la votación" del Comité Federal.

"Si la decisión del partido es votar 'no', todo el partido votará 'no', dice la socialista que añade que "si el PSOE decide una postura, imagínese que sea la de la abstención, será una decisión legítima" y remarca "habrá que explicarla en clave política".

Además, preguntada sobre si sería una de las que se ausentase para facilitar la investidura, Rodríguez rechaza esta opción porque "teñiría esta opción de un cierto manto de vergüenza".

Soraya Rodríguez ha contestado también a las palabras de Pablo Iglesias en las que calificaba de la "investidura de la vergüenza" al acto que previsiblemente hará presidente a Rajoy. Rodríguez le ha lanzado una pregunta al líder de la formación morada si "nos trata de idiotas" y le recuerda que "hoy Mariano Rajoy es presidente porque él quiso y porque él votó con el PP".