El senador Curbelo se defiende y contradice la versión de la policía

El presidente del Cabildo de La Gomera y senador socialista, Casimiro Curbelo” mantiene que él no agredió a ningún agente. “No ha habido a agresión a ningún policía y no ha habido insulto. El agredido, el maltratado y el humillado ha sido el que les habla ahora”, afirma el senador.

Curbelo acusa a la policía de hacer un montaje. “Tienen que buscar algún argumento porque, lógicamente, no conozco cuál es el informe de ellos (se refiere a la policía), pero ahí tendrán que poner hasta la Biblia y si no la tienen la inventan”.

Todo comenzó cuando el martes pasado se fue a cenar con unos amigos. Tras salir de una marisquería se fueron a una sauna de la madrileña zona de bares de Azca. Presuntamente fue aquí donde el senador organizó un altercado y fue expulsado del local. Al parecer acudió entonces a una comisaría que está a pocos metros. Allí exigió que los agentes fueran a la sauna.

Según la Policía, cuando le dijeron que no, agredió a uno de ellos. Se pidieron refuerzos y cuando llegaron presuntamente el hijo del senador le dio una bofetada a otro. Al tratar de detenerles, Curbelo espetó: "¡A mi no me detiene ni la Guardia Civil!". Padre e hijo eran puestos en libertad horas después. Su declaración, la de los policías y la del dueño de la sauna se mantienten bajo secreto de sumario.