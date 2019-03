El Pleno del Senado ha aprobado una moción del PP por la que se insta al Gobierno a que realice las modificaciones legales necesarias para que la custodia compartida de los hijos sea considerada como "modelo preferente" en los procesos de separación o divorcio.



La iniciativa ha contado con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios del Senado, salvo CiU y PSOE, y ha sido aprobada por 132 votos a favor, 122, en contra y 2 abstenciones.



El senador del PP Manuel Altava ha defendido la moción porque, en su opinión, con la custodia compartida se conjugan dos derechos básicos: el que tienen los hijos para mantener una relación con sus padres y del de éstos para educar y criar a los niños.



Altava ha rechazado la enmienda de CiU, que pedía que se estudiara incorporar la custodia alterna como una de las opciones, y la del PSOE, que proponía la creación de una ponencia de estudio para que se analizara el establecimiento de la custodia compartida "con rigor y no con frivolidad".



El senador 'popular' ha asegurado que este tipo de custodia es beneficiosa para los intereses del hijo, porque éste verá cómo su padre se sigue preocupando por él y, de esta manera, "no pasará a ser un señor que ve cada quince días un fin de semana y con suerte algún día entre semana".



El PSOE, a través el senador socialista Arcadio Díaz Tejera, ha subrayado que "lo más razonable" para abordar la custodia compartida "con seriedad" es crear una ponencia de estudio, como ha propuesto su grupo en la enmienda, de forma que "se escuche a todo el mundo".



"El interés supremo es el de los menores, ningún modelo impuesto es bueno", ha recalcado Díaz Tejera.



Por su parte, la senadora de CiU Montserrat Candini ha lamentado que el tema se trate de forma "rápida" y que haya faltado diálogo y reflexión en un asunto "tan complejo" como el de la custodia compartida. El resto de grupos se han manifestado en favor de la moción del PP.



Así, el senador del Partido Aragonés José María Mur ha recordado que las Cortes de Aragón establecieron el pasado mes de mayo, "en una buena ley", la custodia compartida como norma general en el caso de ruptura de la convivencia de los padres.



"El menor tiene derecho a estar con su padre y con su madre", ha dicho Mur, quien ha añadido que las madres tienen el derecho también a que se compartan las responsabilidades familiares.



El senador del PNV Joseba Zubia "ha visto con buenos ojos" la moción, si bien ha señalado que urge desarrollar fórmulas de custodia compartida y ha añadido que éste es un terreno "en el que queda mucho por avanzar".



La Entesa también ha apoyado la moción aunque se ha mostrado a favor de la propuesta del PSOE de crear una ponencia de estudio sobre la custodia compartida.



Asimismo ha hecho mención a la iniciativa del Parlament de Cataluña que establece que en los casos en los que no haya acuerdo, los jueces atribuirán de forma preferente la responsabilidad parental con carácter compartida.