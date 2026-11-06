María Fernanda, madre de una víctima de Adamuz: "No hay dinero en el mundo que pague la muerte de un hijo"

María Fernanda conoce el dolor que atraviesan las familias de las víctimas de Urda. Su hijo falleció en el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, el pasado enero. Ahora, tras la nueva tragedia en Toledo, ha recordado a su hijo y quiere acompañar con su testimonio a quienes han perdido a un ser querido.

"Su dolor es mi dolor, su pena es mi pena", ha expresado entre lágrimas.

Agustín tenia 39 años y trabajaba en la cafetería de uno de los trenes siniestrados. Su historia estaba marcada por otra tragedia ferroviaria, y es que había sobrevivido al accidente de Angrois, en Santiago de Compostela, hace trece años.

Para explicar la ausencia, su madre ha recurrido a la comparación de una mano que deja de ser la misma cuando pierde uno de sus dedos. Así describe una familia que sigue adelante, pero a la que siempre le falta alguien: "Para mi la vida no es la misma", ha resumido.

Una reclamación que viene de lejos

María Fernanda ya había participado en abril en la concentración de familiares frente al Congreso de los Diputados. Allí reclamó explicaciones sobre lo ocurrido y expresó su desconfianza hacia las respuestas recibidas hasta entonces.

En aquella protesta, los asistentes colocaron 47 sillas vacías, 46 por los fallecidos de Adamuz y otra por el maquinista que murió en Gelida. Los familiares pidieron esclarecer las causas, depurar responsabilidades y adoptar medidas para evitar nuevas tragedias.

El accidente de Urda ha llevado a los afectados por Adamuz a ofrecer también apoyo práctico y útil. Su asociación ha creado una guía dirigida a los supervivientes y a las familias, con orientaciones nacidas de su propia experiencia. El documento aborda cuestiones que aparecen cuando todavía resulta difícil asimilar lo sucedido: la atención sanitaria, asistencia psicológica, trámites y conservación de documentos.

La asociación insiste en respetar los tiempos de cada persona. Recomienda apoyarse en familiares y amigos, y delegar las gestiones imprescindibles, así como evitar decisiones precipitadas. También ofrece facilitar el contacto entre los afectados, siempre con su consentimiento, con el fin de compartir información y resolver dudas.

La seguridad reclamada y no cubierta

La tragedia de Urda vuelve a poner el foco en el mantenimiento ferroviario. Las familias de Adamuz llevan meses reclamando explicaciones y medidas que eviten nuevos accidentes. Para ellas, aclarar lo ocurrido y garantizar la seguridad sigue siendo una exigencia pendiente.

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