El juez Pedraz cita a Cintia Rocho por el presunto acoso a Beatriz Biedma

La investigación sobre las supuestas maniobras de acoso contra la jueza Beatriz Biedma continúa avanzando en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigo a Cintia Rocho Leal el próximo 24 de noviembre, a las 10:15 horas. Se trata de la supuesta cabecilla de un clan de Badajoz con el que habrían contactado para presionar a la magistrada que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Según la información recabada durante la investigación policial, Rocho habría reconocido ante la Policía Nacional que las supuestas cloacas socialistas contactaron con ella para actuar contra Biedma. Ahora, el magistrado busca esclarecer qué papel desempeñó en estos contactos y conocer el contenido de las conversaciones relacionadas con las presuntas presiones.

Pedraz reclama documentación del caso de David Sánchez

La citación de Cintia Rocho no es la única diligencia acordada por el juez. Pedraz también ha solicitado al Tribunal de Instancia de Badajoz la documentación de la causa contra David Sánchez, concretamente las Diligencias Previas 965/2024.

Entre los documentos reclamados se encuentran las actuaciones relacionadas con los intentos del exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada de personarse como acusación popular. También se incluyen los incidentes de recusación que promovió contra Beatriz Biedma durante la instrucción.

Por otra parte, Pedraz ha requerido a la Jefatura Superior de Policía de Extremadura un atestado sobre la identidad de la persona que gestionaba el perfil "José García Fernández" en redes sociales.

Los investigadores ya habían realizado actuaciones para identificar al responsable de esta cuenta. Sin embargo, la defensa de Sáenz de Tejada niega que el perfil le pertenezca o que sea su autor.