El líder del PSOE, Pedro Sánchez, culpó este jueves a Unidas Podemos y a su secretario general, Pablo Iglesias, de que no haya sido posible alcanzar un acuerdo que garantice su investidura como presidente y la formación de un Gobierno de izquierdas.

"Lo lamento", indicó, "porque no saldrá adelante un gobierno". "Lo lamento por España", al perder una oportunidad "para que tenga ya gobierno, y por la historia, por una oportunidad que se desvanece de que una fuerza a la izquierda del PSOE esté en el Gobierno".

"Yo aspiro a presidir el Gobierno de España pero no a cualquier precio"

"Lo lamento", repitió Sánchez desde la tribuna del Congreso de los Diputados, porque Pablo Iglesias ha ido rechazando "una tras otra" las ofertas que les hacía llegar el PSOE, pese a que eran peticiones realizadas previamente por Unidas Podemos.

Oferta de calado

"No hay humillación" en lo que se ofrecía a Unidas Podemos, sentenció Sánchez, sino que se trataba de una oferta de profundo calado, porque se ofrecían departamentos relevantes a una formación de izquierdas.

Sánchez, que mantuvo un tono duro con el que debía ser su "socio preferente", sentenció que durante las negociaciones entre ambas formaciones "Iglesias no formuló ni una sola propuesta de programa".

Unidas Podemos se ha limitado, denunció, a rechazar lo ofrecido. "Puede que no fuera lo que usted deseaba, pero le hemos hecho una propuesta respetuosa, correcta y sensata", manifestó.

Según Sánchez, "nunca hubo problemas de programa que impidieran el acuerdo". "¿De qué sirve una izquierda que pierde incluso cuando gana?", se preguntó, para luego dirigirse directamente a Iglesias y responder a su amenaza de que "nunca" más sería presidente del Ejecutivo.

"Si para ser presidente del Gobierno tengo que renunciar a mis principios y a sabiendas de que no será útil a mi país, yo no seré presidente ahora. He renunciado a cosas muy valiosas antes que a mis convicciones. Si me obliga a optar entre ser presidente del Gobierno sabiendo que no será útil a mi país y mis convicciones, no tengo ninguna duda, elijo mis convicciones", aseveró.

No seré presidente a cualquier precio

"Aspiro a ser presidente, pero no a cualquier precio ni de cualquier gobierno", estar al frente de un "equipo plural y diverso, pero marchando en una única dirección", con la "certeza de que cada departamento tenga capacidad para gestionarlo".

Sánchez defendió su posición alegando que no se puede dejar "Hacienda en manos de quien no ha gestionado nunca un presupuesto". "Puedo equivocarme", admitió, pero agregó que intenta formar Gobierno con "personas competentes".

Asumiendo que "conciliar dentro de un gobierno con dos culturas no iba a resultar sencillo", Sánchez recordó que han hecho varias ofertas a la formación de Iglesias que Unidas Podemos ha ido rechazando, hasta llegar a la oferta de 'gobierno de coalición' que pedía la formación morada.

El líder socialista reprochó a esta formación que, con su propuesta, Unidas Podemos, que representa el 25% de los escaños, controlaría el 80% del gasto del Gobierno. "Sigue sin querer entender que hace falta un Gobierno. Un Gobierno. Un Gobierno coherente y cohesionado. No dos gobiernos en un Gobierno, señor Iglesias", dijo el presidente en funciones.

El candidato también lanzó críticas a la "bancada conservadora", porque si son tan "constitucionalistas" como predican, en su mano también está evitar el bloque en el que “persiste” España.

"Yo no tengo ninguna duda: elijo mis convicciones y elijo proteger a España"

"Si se abstenían PP y Ciudadanos el voto de los independentistas dejaba de ser determinante", explica Sánchez, que añade que quiso evidenciar que "eso que tanto les preocupaba estaba en su mano, que ustedes tenían esa llave y si algo se ha demostrado es que lo único que querían era un pretexto para después acusarnos de una investidura condicionada por los independentistas".

Iglesias recuerda que un Gobierno no se puede negociar en 48 horas

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este jueves al candidato socialista "respeto" y le ha recordado que en 48 horas no se puede negociar contrarreloj lo que no se ha acordado en 80 días, y menos "filtrándolo todo".

Pablo Iglesias se ha expresado en estos términos después de que el candidato socialista, Pedro Sánchez, le haya reprochado que no haya pactado porque quería controlar el Gobierno y ministerios como el de Hacienda, que el presidente en funciones no estaba dispuesto a ceder -ha dicho- a quien nunca ha gestionado un presupuesto.

A pesar de ello, Iglesias le decía a Sánchez que todavía hay tiempo para "salvar esta sesión de investidura" y tener un gobierno de coalición si acepta su propuesta, y le ha rogado que, si no, negocie después desde el respeto y no vaya a elecciones.

"Si usted no acepta nuestra propuesta le vuelvo a tender la mano: no lleve a España a elecciones, negocie con nosotros desde el respeto", ha dicho Iglesias en su discurso antes de la segunda votación del debate de investidura tras ofrecer a Pedro Sánchez renunciar al Ministerio de Trabajo a cambio de competencias en empleo.