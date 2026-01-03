Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sánchez: "España no reconoció al régimen de Maduro, pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional"

El presidente del Gobierno se ha pronunciado en redes sociales, pidiendo a todos los actores "que piensen en la población y respeten la Carta de Naciones Unidas".

Imagen de Pedro S&aacute;nchez

Imagen de Pedro Sánchez EFE

Pedro Sánchez ha reaccionado en su perfil oficial de X tras la rueda de prensa en la que Donald Trump ha explicado los detalles de la operación militar que EEUU ha llevado a cabo este sábado en Venezuela.

"España no reconoció el régimen de Maduro pero tampoco..."

Si bien el presidente recuerda que "España no reconoció al régimen de Maduro", también señala que la intervención estadounidense en suelo venezolano "viola el derecho internacional".

"España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo", ha escrito en redes Pedro Sánchez.

"Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada", ha concluido el presidente del Gobierno.

Antes hizo un llamamiento a la "desescalada y a la responsabilidad"

Un comunicado que llega horas después del primero que publicó Sánchez sobre las 12pm, justo después de que se confirmara la captura de Nicolas Maduro y su mujer Cilia Flores: "El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas".

Feijóo, del lado de los opositores venezolanos

Feijóo, su rival político, emitió una nota más detallada y larga en la que apeló a que "solo la libertad y la democracia traerán el futuro en paz que Venezuela merece". "Llevamos muchos años denunciando el régimen de Maduro y a sus aliados, también desde la órbita del Gobierno de España. Hoy es un mal día para todos ellos. El actual Ejecutivo socialista sacó de Venezuela al ganador de las elecciones. Estados Unidos ha sacado a quien se mantuvo en el poder pese a perderlas", se podía leer también en el tuit del líder del PP.

A lo largo del día ha seguido usando su perfil de X para ponerse del lado de los opositores venezolanos a Maduro: "Todo mi apoyo y el del PP para Maria Corina y Edmundo García, y todos los demócratas venezolanos. Liberación de todos los presos políticos y transición a la democracia según la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio de 2024. Es el camino", escribió antes de retuitear un mensaje de Edmundo González que decía lo siguiente: "Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación".

¿Cómo se capturó a Maduro?

Por otra parte y tal y como ha contado en su intervención Donald Trump, Maduro "quiso encerrarse en un búnker, pero no pudo llegar a la puerta, la cual, en caso de haberlo necesitado la habríamos derribado en apenas 47 segundos", dijo Trump antes de que Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, diera más detalles:

"Maduro llegó hasta la puerta de su refugio, pero ya no la pudo cerrarla. Nosotros llevábamos sopletes para sacarlo. Esta operación, conocida como operación Resolución Absoluta, fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero. Fue la culminación de meses de planificación y ensayos, una operación que, francamente, solo el ejército estadounidense podía llevar a cabo", dio a conocer Caine.

Maduro, según explicó el presidente republicano, está de camino a Nueva York en barco para ser juzgado.

