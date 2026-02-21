Rita Maestre, en el acto de las izquierdas: "Pelearnos entre primos tampoco nos va a llevar demasiado lejos"

Con el Círculo de Bellas Artes como escenario y con gran expectación entre los asistentes, Comuns, Movimiento Sumar, Más Madrid e Izquierda Unida, hoy se han dado cita para rearmar una izquierda que pueda hacer frente a los resultados de las últimas elecciones donde los populares han reafirmado sus resultados y Vox ha experimentado un fuerte crecimiento.

Cónclave de izquierdas

A ritmo de Bad Bunny en la llegada de las caras visibles que hoy se reunían, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, hoy ejercía de presentadora del evento. Maestre ha iniciado con un discurso que ya atisbaba por qué camino se iban a desarrollar los siguientes discursos: "Sabemos que la política no son matemáticas y que no siempre 20 y 5 suman 25, pero desde luego pelearnos entre primos tampoco nos va a llevar demasiado lejos".

La siguiente en tomar la palabra era Lara Hernández, que en su largo discurso ha dejado claro que "España no va a volver nunca a un sistema bipartidista entre PP y PSOE" y reivindica el lugar que quieren ocupar dentro del espectro político: "No nos ponemos en marcha para ser la izquierda de la izquierda del PSOE, no, no, no; venimos para ser La Izquierda".

Ernest Urtasun, ministro de Cultura, ha querido resaltar el valor de esta unión para, según dice, frenar las políticas de Trump, Milei, Meloni o Abascal, al tiempo que pide más exigencia a los socialistas: "Le quiero decir al Partido Socialista que no se ganan elecciones con el freno de mano echado". Además, han hablado Antonio Maillo, de Izquierda Unida, que ha sido muy contundente con la posición que cree deben tomar estos grupos políticos contra las fuerzas de derechas: "No pasarán y no ganarán".

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha querido arremeter contra los populares durante su discurso: "La culpa del crecimiento de Vox se debe a un Partido Popular mimetizado con todo su catálogo de ideas ultra".

Grandes ausencias

Hoy, por encima de todas las ausencias, ha destacado la de Unidas Podemos. El partido de Ione Belarra no ha querido participar en el inicio de este nuevo proyecto. En palabras de Irene Montero, cree que esta alianza caerá por su propio peso. Pero también ha habido otras ausencias, como la del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián.

Él mismo ha querido postularse como líder de una alternativa de izquierdas que aúne varias fuerzas, pero diferente a la que hoy surgía. También ha llamado la atención la ausencia de Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo, pese a ser mencionada varias veces durante los discursos donde le agradecían su trabajo desde el ministerio, no ha hecho acto de presencia. Pese a no asistir, sí ha querido poner un comentario apoyando la idea en sus redes sociales: "Así es como vamos a ganar las próximas elecciones: ilusionando, cooperando, avanzando. Dando pasos siempre adelante. Juntas. De la mano. Lo hicimos en el 23 y lo volveremos a hacer. Orgullo de compañeras".

