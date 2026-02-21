Un hombre propina un puñetazo al gestor de Vox en Bizkaia tras irrumpir en una carpa en Bilbao

El gestor de Vox en Bizkaia, Félix Esteve, resultó este viernes herido tras sufrir una agresión por parte de un hombre que irrumpió en una carpa informativa instalada en Bilbao y profirió insultos y amenazas contra militantes y simpatizantes del partido. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco informó de que la Ertzaintza ha identificado al presunto agresor, un hombre de 61 años. Por su parte, Vox anunció en un comunicado que Esteve denunciará lo sucedido ante las autoridades competentes en los próximos días.

Según la versión de la formación, los hechos ocurrieron a las 19:40 horas del viernes, cuando un desconocido, "sin mediar palabra", se dirigió "en actitud violenta2 a las personas que participaban en una mesa informativa situada en la Gran Vía de Bilbao. Vox sostiene que el hombre, mientras insultaba a los presentes, intentó agredir a uno de los participantes. En ese momento, el gestor vizcaíno se interpuso para impedir la agresión y se produjo un forcejeo.

Durante ese encontronazo, Esteve recibió un puñetazo en el pecho que le provocó una fuerte contusión, según el comunicado de la organización. Además, presenta lesiones en manos y brazos. Tras el incidente, la policía autonómica vasca identificó al presunto autor de la agresión, de acuerdo con la información facilitada por el Departamento de Seguridad.

Vox explica que, una vez identificado el agresor, Esteve decidió continuar con el acto, que —según la formación— hasta ese momento "se había desarrollado con absoluta normalidad y sin incidentes de ningún tipo". Posteriormente, el gestor fue atendido en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Cruces por "un fuerte golpe en el torso y heridas de diversa consideración en manos y brazos".

En declaraciones recogidas por el partido, Esteve vinculó este tipo de acciones contra las mesas informativas de Vox con la "incitación a la violencia" contra la formación por parte de "la mayoría de los partidos políticos vascos", e incluso "desde las propias administraciones públicas". En concreto, señaló que el ambiente político "caldeado" por partidos como el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu hace aconsejable que los actos del partido se desarrollen con protección policial.

El gestor de Vox en Bizkaia agradeció la presencia y el trabajo de la Ertzaintza, aunque lamentó que, a su juicio, en esta ocasión la actuación de los agentes "no fuera todo lo rápida y contundente que cabría esperar". La formación no aportó más detalles sobre la evolución médica de Esteve tras su asistencia sanitaria.

El Departamento de Seguridad confirmó la identificación del hombre tras el incidente en la carpa, y Vox reiteró que los insultos y amenazas se dirigieron a militantes y simpatizantes que estaban en la mesa.

El suceso se produjo en el marco de una mesa informativa organizada por Vox en una de las principales vías de la capital vizcaína. Por el momento, lo conocido es que el presunto agresor ha sido identificado por la Ertzaintza y que Esteve prevé formalizar una denuncia ante las autoridades en los próximos días, según el comunicado emitido por el partido que lidera Santiago Abascal.

