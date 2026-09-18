El campamento temporal del Puerto de Ceuta tiene capacidad para 1.700 migrantes, pero no será suficiente

Pasadas las 06:00h de la madrugada de este viernes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ponían en marcha el traslado de una parte de los migrantes acampados en las playas de Trampolín y Benítez. Antena 3 Noticias ha podido contar el traslado en directo desde su comienzo. Este traslado viene precedido de polémica. La Audiencia Nacional rechazó su paralización tal y como pedía el Sindicato Unificado de Policía.

Las carpas llevaban desde el miércoles preparadas, al igual que las literas y los colchones. Todo listo para acoger a los que lleguen, fundamentalmente.

El SUP piensa que es una zona de riesgo

Pese a la autorización concedida en las últimas horas, el Sindicato Unificado de la Policía sigue pensando que el campamento del puerto está ubicado en una zona de riesgo, por los depósitos de combustible que hay a escasos metros de las carpas: "El puerto es una infraestructura crítica". El puerto, dicen, no está preparada para acoger a tantas personas: "Quieren meter a 1.000 o 2.000 personas en 16.000 metros cuadrados al lado de combustibles y al lado de puestos energéticos".

Para el Gobierno "es un lugar idóneo"

Si embargo, para el Gobierno la ubicación del puerto de Ceuta es buena. Así lo ha asegurado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López: "Desde luego el puerto es un lugar idóneo". La oposición, indignada por las soluciones que está tomando el Gobierno en Ceuta, ha criticado esta decisión. Esta vez ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal: "La solución en España no es la instalación de campamentos". Un mensaje claro con el que vuelve a incidir en que los campamentos no son la decisión más indicada, y pide que todos los migrantes regresen a Marruecos.

Fuentes del Gobierno han cifrado en 1.700 la capacidad del campamento por lo que se intuye que muchos de ellos se quedarán fuera.

Desalojo inminente

Después de la habilitación por parte de la Audiencia Nacional del traslado de migrantes al puerto, el desalojo de la playa del Trampolín es inminente. Los propios migrantes quieren dejar de estar allí: "No queremos estar aquí más, no me gusta estar aquí". Podrían ser trasladados al campamento del puerto en cualquier momento. Algo que para los ceutíes es necesario, aunque no es la solución: "Lo que es la población ceutí estamos muy asustados aquí".

Aunque no hay sitio para todos. Esto es solo un alivio ya que muchos migrantes seguirán deambulando por las calles. Eso sí, sin conocer cuantos no accederán al campamento. El Gobierno ya ha afirmado en varias ocasiones que se desconoce la cifra exacta de migrantes. Por ello, habría que esperar para saber si la situación mejora con el traslado de migrantes de la playa del Trampolín al campamento del puerto.

Así es el campamento del puerto de Ceuta

El espacio cuenta con unas 50 carpas proporcionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Estas estructuras, utilizadas habitualmente como hospitales de campaña en misiones humanitarias internacionales en países como Turquía, Jamaica y Venezuela, han sido adaptadas para cubrir las necesidades básicas de los alojados.

El campamento está diseñado para funcionar de manera integral, dividiéndose en zonas diferenciadas. Por un lado, los dormitorios consisten en tiendas equipadas con literas con capacidad para albergar hasta 16 personas por carpa; por otro, se han habilitado espacios compartimentados destinados a comedores, áreas de atención médica y baños públicos seguros.

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