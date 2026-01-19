Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Enfermedad Salvador Illa

Salvador Illa sufre una osteomielitis púbica provocada por un microbio

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, continuará ingresado pero evoluciona favorablemente. Este diagnóstico descarta otras dolencias más graves.

Salvador Illa

Salvador IllaEFE

Belén Montero
Actualizado:
Publicado:

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, sufre una osteomielitis púbica, un proceso inflamatorio infeccioso, tal y como ha explicado el director gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar.

Salvador Illa ingresó el pasado sábado tras sufrir un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores. Tal y como ha informado el doctor, en las últimas horas ha experimentado una recuperación "muy favorable y muy positiva" tras establecerse un tratamiento con antibióticos.

Para Salazar, se trata de una "muy buena noticia" al quedar descartadas dolencias más graves e identificar la "osteomielitis púbica provocada por el microbio Streptococcus dysgalactiae". Explicó que se trata de una dolencia muy poco frecuente y pudo diagnosticarse gracias a un pec-tac y a diversos cultivos. En estos casos, los pacientes suelen tener una "recuperación completa", no solo de la infección sino también de la disfunción motora

La previsión es trasladar a Illa de la UCI a una habitación este martes por la mañana y el tratamiento con antibióticos por vía intravenosa debe prolongarse al menos dos semanas, pero dependiendo de la evolución que presente podría plantearse la hospitalización domiciliaria.

Además, aunque inicialmente el presidente necesita reposo, después comenzará la rehabilitación y habrá que ir evaluando su evolución de forma progresiva sin poder hacer previsiones de cuándo será dado de alta.

¿Qué le pasa a Salvador Illa?

El presidente de la Generalitat tuvo que ser ingresado tras sufrir una afectación muscular en las extremidades inferiores mientras practicaba deporte.

La especialista en enfermedades infecciosas del hospital Vall d'Hebron, Dolors Rodríguez, ha explicado que el origen de la dolencia es en la unión de dos huesos del pubis que habitualmente soportan muchas cargas, lo que hace que a veces se puedan producir pequeñas lesiones. Es en esta zona donde se ha colado el Streptococcus dysgalactiae, una bacteria que habitualmente está en el tracto gastrointestinal de los humanos pero que a veces se infiltra en la sangre.

Salvador Illa no tiene fiebre y está estable, no tiene ninguna limitación a nivel intelectual, aunque debe guardar reposo.

