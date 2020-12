Miguel Ángel Revilla sobre los 'allegados' en las reuniones de Navidad: "Que no sea una barra libre, que sean allegados y no llegados"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha reunido hoy con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al que ha pedido que se empiece a vacunar contra el coronavirus en España lo antes posible: "Extrememos al máximo la celeridad para que podamos vacunarnos", ha pedido al ministro el presidente cántabro, partidario de que, en la medida que sea posible, se empiecen a poner las dosis a finales de este mes de diciembre en lugar de en enero.

"Deseando empezar a pincharnos"

Y es que, a juicio de Revilla, la vacuna es "ya la única esperanza", y "muy fundada" además, para atajar la nueva enfermedad, y una solución "a medio y largo plazo". "Todos estamos deseando empezar a pincharnos", ha afirmado, para confiar a continuación en que las dosis lleguen "pronto".

Hasta tal punto que Revilla ha llegado a asegurar: "Yo me presento el primero, aunque iré cuando me toque".

El plan para Navidad

El presidente de Cantabria ha celebrado el acuerdo de las comunidades con Sanidad aunque "siempre hay alguien que quiere salirse de la unanimidad, hay una especie de enfrentamiento por razones políticas que me parece lamentable en el tema de la pandemia" refiriéndose al rechazo de la comunidad de Madrid y la abstención de Cataluña.

" Ya era hora que remáramos todos en la misma línea, que no se convierta esto en una subasta, quien cierra más quien cierra menos".

Cree que las normas aprobadas permiten cierta libertad para mantener unas tradiciones aunque con restricciones.

"Allegados de verdad, no llegados"

Ha apelado a la responsabilidad de todos:" No lo estropeemos", ha dicho y se ha referido al concepto de allegado para las reuniones familiares: " Que no se convierta en una barra libre, que sean allegados de verdad, no llegados, que hay una diferencia entre allegados y llegados".

"Lo positivo es que va a haber vacunas" ha insistido Revilla que espera que dejemos de estar "en esta especie de tobogán, ahora cierro, ahora abro". Ha pedido a los cántabros " que aguantemos" y ha augurado que para el verano media España va a estar vacunada.