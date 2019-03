Rubalcaba: “Nadie entendería que haya dinero para bancos y no para hospitales”

Rubalcaba ha insistido en que no se dedique dinero público, a fondo perdido, para sanear la banca. Dice que al final los ciudadanos tienen que tener claro que el saneamiento del sector financiero no lo han pagado ellos, y le advierte al presidente del Gobierno que “nadie entendería que haya dinero para los bancos pero no para pagar hospitales y educación”.

"Ningún pensionista entendería que le cobren por sus medicinas y a continuación hubiera dinero público para pagar a un banco", ha apostillado, antes de recalcar que el Gobierno tiene que garantizar a los españoles que, al final del proceso de reestructuración, no les habrá costado "ni un solo euro".

Así, ha insistido en que no se puede gastar dinero público en solucionar el problema de la banca, de la que "sólo hay un culpable, los bancos, y no los trabajadores ni los pensionistas".



"El causante del problema de la banca son los propios bancos, no los pensionistas"

Rubalcaba respondía así al presidente del Gobierno, que aseguraba en una entrevista en Onda Cero que está dispuesto a dedicar dinero público para sanear los bancos y cajas españoles si es necesario ante una situación límite.

Rubalcaba hizo hincapié en que el dinero que se inyecte a la banca “no puede ser a fondo perdido" porque solo hay "un culpable" de la crisis financiera, que son "los propios bancos".

Tras presidir la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, Rubalcaba no ha querido en rueda de prensa opinar sobre la dimisión de Rodrigo Rato como máximo responsable de Bankia, ya que ha conocido la noticia mientras ofrecía la comparecencia informativa y ha preferido esperar a tener más datos. Ahora bien, se ha quejado de que el líder de la oposición tenga que enterarse por la prensa de asuntos como ese, tal y como le pasó con la operación de cadera del rey, y que el Gobierno "no tuviera a bien" informarle con anterioridad.

Pide a Rajoy que se adapte al nuevo discurso económico europeo

Rubalcaba ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se "adapte rápidamente" al nuevo discurso económico que, a su juicio, "se abre paso en la Unión Europea", y que pasa por combinar las políticas de ajuste con las de estímulo al crecimiento, en lugar de hablar sólo de "ajuste" y "déficit cero".

Acerca de los resultados en las elecciones celebradas en Francia y Grecia, así como de las regionales alemanas y las municipales británicas, ha aseverado que "muchos ciudadanos en Europa han optado por la socialdemocracia". Incluso en Grecia, aunque sea "muy matizable", Rubalcaba ve "evidente que el electorado no ha votado a la derecha".