Rubalcaba y Griñán se ven las caras en la Ejecutiva federal

José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, criticaba a Rubalcaba por querer completar su mandato, según fuentes del diario La Razón.

Aun así, la dirección del partido dice no sentirse cuestionada y, según la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, Griñán siempre ha estado a su lado.

José Bono, en cambio, pide al presidente de la Junta de Andalucía que diga claro si quiere ser el sustituto de Rubalcaba.

Los líderes derrotados en las urnas de Galicia y País Vasco no quieren ni oir hablar de batallas internas. Como Patxi López, que niega que el futuro del PSOE sea una guerra de nombres. Mientras, otros como Emiliano García Page insisten en que las primarias para elegir de candidato no pueden retrasarse demasiado.

Dentro del PSOE no es el único frente abierto, ya que el PSC pide dentro de su programa electoral reformar la Constitución y convocar a los catalanes a un referéndum. Desde Madrid, no aceptan la fórmula y Rubalcaba asegura que no comparte el derecho a decidir.