El Rey: 'Estoy orgulloso de la sanidad pública española'

El Rey ha recibido el alta hospitalaria tras constatar el equipo médico que le ha intervenido en el Hospital Clínic de un nódulo en el pulmón su "muy favorable" evolución y que ya no existe necesidad de que permanezca en el centro.

La Casa Real pide costear los gastos extra

La Casa Real ha pedido costear los gastos extra de seguridad y protocolo y de 'catering', relacionados con la estancia del Rey en el Hospital Clínic de Barcelona, donde ingresó el sábado para serle extirpado un nódulo en el pulmón derecho, según señalaron la consejera de Salud de la Generalitat, Marina Geli, y fuentes del hospital a Europa Press.

Geli insiste en que el Rey ha sido atendido por la sanidad pública -que es la que costeará la intervención-, pese a haber permanecido ingresado en la planta privada que tiene el hospital, y que gestiona Barnaclínic, sólo "por razones de seguridad y protocolo".

"Facturaremos seguramente los temas de seguridad y protocolo; así lo ha pedido la Casa Real", indicó la titular de Salud. Por su parte, fuentes del hospital reiteraron que la "operación asistencial" corre a cargo de la sanidad pública y los "acuerdos entre comunidades".

Es "circunstancial" que el monarca haya sido alojado en una planta privada, y sólo se facturarán aparte gastos extras como el 'catering', ejemplificó el portavoz.

El Rey se despide entre bromas



El Rey se ha despedido "muy emocionado", entre bromas y comentarios distendidos, del equipo médico que le ha atendido en el Hospital Clínic, al que ha agradecido todo lo que ha hecho estos días para ayudarle, así como su "simpatía, cariño, interés y profesionalidad".



"A las enfermeras de noche, decidlas que no me dejaban dormir, entraban y me decían 'venga, venga'", bromeaba Don Juan Carlos, entre risas, después de posar junto a todos los médicos y profesionales de enfermería que le han cuidado durante su estancia en el Clínic.

Último parte médico

El último parte médico, dado a conocer pasadas las 13:00 horas, aseguraba que "al no existir actualmente necesidad de permanecer en hospitalización convencional, se decide el alta hospitalaria a lo largo del día de hoy para proseguir su convalecencia postquirúrgica y reincorporarse progresivamente a su actividad habitual en las próximas semanas".

El Rey ha recibido la visita de varias personalidades españolas como el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, así como la de sus familiares que ya señalaban que Don Juna Carlos se encontraba muy bien.