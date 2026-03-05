Estas son las personas que no podrán votar en las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo 2026

El próximo domingo 15 de marzo, los castellano leoneses acuden a las urnas para elegir al próximo presidente de la comunidad autónoma. Un total de 2.097.768 electores están llamados para votar, 3.145 más que en las elecciones del 13 de febrero de 2022, un 0,2% más. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el incremento se debe a un aumento del censo en el extranjero de 20.043 y una reducción de 16.898 en el de residentes en la Comunidad.

1.917.546 de los votantes residen en Castilla y León y 180.222 en el extranjero. Además, 81.890 personas lo harán por primera vez tras cumplir la mayoría de edad. Aunque, el censo electoral, tanto el de residentes en la Comunidad como el de aquellos que están en el extranjero, se reduce en cuatro provincias.

Sin embargo, Zamora pierde 3.152 electores, lo que supone una caída de 1,9%, dejando la cifra provincia total en 162.155. Al igual que Palencia que disminuye el número de votantes (1.757), un 1,3% menos, convocando a 137.353 personas. Y Ávila también tiene un descenso del 1%, es decir, 1.360 menos, con 136.195 personas llamadas a las urnas, mientras que en León pierde 1.821 lectores (0,4%), hasta los 424.287.

Sin embargo, no todos los ciudadanos que habitan en el territorito pueden votar, por ejemplo lo menores de 18 años no tienen derecho a voto. El artículo 3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece que tampoco pueden hacerlo quienes hayan sido condenados por un juez y tengan una sentencia que les quite ese derecho mientras dura la condena ni aquellos a los que una sentencia judicial les haya declarado incapaces de votar de forma expresa.

Además, si alguien está ingresado en un hospital psiquiátrico por orden de un juez y en esa orden se indica que no puede ejercer el derecho al voto, tampoco podrá hacerlo mientras dure su ingreso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.