La amnistía, la razón por la que algunos militantes socialistas votarán no a un acuerdo con Sumar

Los militantes socialistas están en pleno proceso consultivo. Después de que el Comité Federal del PSOE aprobase "por aclamación" la siguiente pregunta: "¿Apoyas el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?", sus afiliados ya pueden votar y desde entonces ya hay voces que apuntan que su voto será negativo.

Francisco Javier Ocón, ex secretario general del PSOE en La Rioja, y el alcalde de la localidad soriana de Agreda Jesús Manuel Alonso han manifestado públicamente que votarán no, si bien es cierto que su negativa no es el acuerdo alcanzado con Sumar sino a la amnistía.

Javier Ocón en una tribuna en ABC ha argumentado de la siguiente manera su decisión, tras reconocer que en el pasado Comité Federal del partido, Pedro Sánchez "fue muy claro en posicionarse a favor de la amnistía para los implicados en el proceso secesionista de Cataluña". Su defensa la esgrime en 5 puntos de los cuales primeramente indica que "los cambios radicales de opinión no pueden basarse en un aspecto utilitario como es la investidura", además añade que "llevamos años diciendo que no pasaríamos por una amnistía, que no tenía cabida en la Constitución" y recuerda que el PSOE se presentó al pasado 23J con ese discurso y "ganamos con claridad en Cataluña" por eso avisa de que "cierto nivel de coherencia es necesario para que la ciudadanía no tenga más desapego de la política del que ya tiene".

Ocón señala en segundo lugar que amnistía e indultos no son la misma medida y si bien se posiciona a favor de los indultos concedidos a los líderes del 'procés' rechaza la amnistía porque "el delito desaparece" y advierte de que "de momento quienes cometieron esos delitos ni reniegan de sus medidas unilaterales ni descartan su utilización de nuevo en un futuro".

Se muestra contrario en su tercer argumento a la tesis de que una repetición electoral provocaría empeorar los resultados del llamado bloque progresista y un gobierno de PP-Vox.

Expone también como cuarto apartado que "no hace falta tener una bola de cristal para darse cuenta" de "las dificultades" que supondrá una legislatura con este "mapa electoral".

Y como último señala que comparte el objetivo de la "convivencia" pero aclara que la amnistía "no mejorará la convivencia en Cataluña y la deteriorará en España en su conjunto".

En la misma línea se ha pronunciado Jesús Manuel Alonso que en una entrevista en la 8 Soria de Televisión Castilla y León en la que se mostró más partidario de una repetición electoral que de aprobar las exigencias de los independentistas. "La amnistía es una imposición de una persona que técnicamente es un delincuente y por lo tanto lo más democrático es que hubiese una convocatoria electoral para que la gente decida si está de acuerdo o no".